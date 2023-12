Ferragni, lettera di difesa della sorella: quando è meglio tacere

Dopo il caso Ferragni- Balocco sono arrivate le difese prima da parte di suo marito Fedez e ora anche da sua sorella Valentina. A tre giorni dalla multa dell’Antitrust sono arrivate le scuse pubbliche da parte dell’influencer che però non hanno convinto molto. Tutto studiato nei minimi dettagli, dalle parole da usare, all’aspetto da mostrare e poi la scelta di donare una grossa somma all’Ospedale Regina Margherita, per “ripagare i danni”.

Siccome ciò non è bastato per farla perdonare dall’opinione pubblica, è intervenuta anche Valentina Ferragni, scrivendole un pensiero di sostegno su Instagram.

“Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, che in privato (in silenzio). Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla“.

Valentina ha voluto sottolineare alcune operazioni benefiche fatte finora da Chiara, come se queste potessero essere più rilevanti rispetto al grave errore commesso con Balocco.

“Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei“.

Queste giustificazioni, fatte dal punto di vista di una sorella, si sarebbero potute evitare. In questi contesti, dato che l’errore è stato accertato dalle autorità competenti, il silenzio da parte dei non interessati sarebbe la cosa migliore. Ma invece, sia Fedez che Valentina hanno deciso di intervenire per ricordare quanto “Chiara sia buona e cara“.

Nel frattempo si sta però continuando ad indagare sulle altre operazioni benefiche portate avanti dall’influencer, come le uova di Pasqua.

Le scuse pubbliche

Il 18 dicembre, dopo 3 giorni dalla notizia della multa, la Ferragni ha voluto fare un video per chiarire la situazione e fare un mea culpa. L’imprenditrice digitale, con voce spezzata, ha raccontato di aver fatto tutto in buona fede. Ha trovato anche un escamotage per sopperire a questo grave errore. Ha deciso, infatti, di donare un milione di euro al Regina Margherita.

Al tempo stesso ha spiegato che impugnerà il provvedimento dell’AGCM perché trova ingiusta una multa così salata. Secondo lei l’errore è stato solamente di comunicazione. Ma in molti parlano proprio di uno sbaglio di “strategia e marketing“.

In tanti sostengono che questo grave episodio cambierà molto il pensiero dell’opinione pubblica nei suoi confronti (nel frattempo ha perso circa 10k followers). Così le persone vicino a lei stanno cercando di tappare i buchi, sottolineando le qualità di Chiara. Nel frattempo, però, stanno emergendo altre operazioni benefiche poco chiare.