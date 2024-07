Ferragni festeggia cane e amica: il web “molla la nave che affonda”

Chiara Ferragni sembra godersi sempre di più la vita dopo la separazione con Fedez. Il momento difficile che stava attraversando sembra quindi ufficialmente superato. L’influencer, difatti, ha ripreso a mostrarsi sui social e a frequentare feste ed amicizie. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram delle foto in cui la si vede all’addio al nubilato di una sua amica, Veronica Ferraro, ed un video in cui festeggia il primo compleanno della sua cagnolina Paloma. Proprio queste ultime immagini hanno fatto parecchio discutere gli utenti del web, i quali l’hanno criticata aspramente. Capiamo meglio che cosa è successo e cosa le hanno scritto.

Chiara Ferragni è tornata a divertirsi e sorridere. Questo, però, ha fatto infuriare il web che l’ha sommersa di commenti negativi. Proprio negli ultimi giorni, difatti, è circolata la notizia della chiusura del suo primo negozio a Milano e dei suoi uffici. Molti utenti, quindi, l’hanno criticata in quanto trovano le sue foto dove si mostra felice a festeggiare poco rispettose verso chi ha perso il lavoro. Chiara si è difatti mostrata in due diversi post pubblicati negli ultimi giorni in un mini abito bianco all’addio al nubilato di un’amica, Veronica Ferraro. Questa mattina ha poi continuato i festeggiamenti, questa volta però quelli della sua cagnolina Paloma che ha compiuto un anno. Ferragni le ha difatti dedicato una storia dove le faceva gli auguri e giocava con la sua amica a quattro zampe.

Mostrarsi così felice in un momento così delicato le è costato caro. Sotto i suoi ultimi post c’è stata difatti una vera e propria pioggia di critiche. Se in molti le hanno sottolineato come le donasse l’abito bianco prescelto, tanti altri le hanno sottolineato come al momento ci siano persone che stanno perdendo il lavoro, invitandola ad evitare di ostentare e mostrarsi più umile e dedita al lavoro. C’è anche chi le ha consigliato di ritirarsi a vita privata e cambiare mestiere.

Qui di seguito riportiamo solo alcuni dei tanti commenti contro l’influencer:

Non è mancato anche chi si è domandato con chi siano rimasti i suoi figli, Leone e Vittoria, mentre lei continua a festeggiare ed essere in giro per il mondo.