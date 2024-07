Chiara Ferragni: altra batosta clamorosa per il suo brand? Il rumor

Le ultime notizie su Chiara Ferragni non fanno ben sperare per una ripresa della sua immagine. A partire dal Pandoro Gate l’impero dell’imprenditrice digitale è praticamente caduto a picco e, nonostante la sua nuova strategia di “vendersi” come una persona “del popolo”, la situazione sembra non stia migliorando, anzi. Parlando del suo brand infatti, l’indiscrezione che sta circolando attualmente non fa presagire nulla di buono. Nonostante le offerte con cui i capi dell’influencer vengono (s)venduti negli ultimi mesi, i clienti non vengono attirati e il futuro del suo primissimo negozio potrebbe essere in pericolo.

Non è solo l’immagine di Chiara Ferragni a risentire del cosiddetto “Pandoro Gate“. Anche la sua impresa, come prevedibile, sembra essere sempre più vicina al declino. A seguito dello scandalo dello scorso dicembre infatti, il fatturato di “Chiara Ferragni Brand” è calato a picco, non riuscendo più a risalire.

Abbiamo così visto i capi di abbigliamento dell’influencer svenduti negli outlet e addirittura grandi offerte sul sito ufficiale del brand. Anche nei negozi fisici poi, le cose non sembrano andare benissimo.

Solo pochi mesi dopo il Pandoro Gate, ricorderete che lo store dell’imprenditrice digitale situato in centro a Roma era stato vandalizzato. Ora un’altra batosta si aggiunge a quelle collezionate finora, ed è legata sempre ad un suo negozio.

Chiara Ferragni Brand: chiude il primo negozio?

In questo caso si tratta di quello di Milano, il primo in assoluto, inaugurato nel luglio del 2017. A quanto pare, lo store simbolo dell’ascesa di dell’influencer si prepara a spegnere i riflettori.

Ebbene sì, secondo l’indiscrezione, il primo “Chiara Ferragni store” non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere alla crisi dell’impero dell’imprenditrice. Così, ad agosto, sembra che il negozio – a due passi da Piazza Gae Aulenti – chiuderà definitivamente dopo 7 anni di attività.

Se si rivelasse vero, questo rumor segnerebbe l’ennesimo duro colpo che la Ferragni si trova ad incassare negli ultimi mesi. Anche perché, a questo punto, si fa subito a pensare che anche altri punti vendita potrebbero presto fare la stessa fine. In ogni caso, attualmente la notizia non è stata nè confermata né smentita, attendiamo quindi comunicazioni ufficiali dal brand.