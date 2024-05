Ferragni-Fedez: vite da single in vacanza. Chi se la passa meglio?

Sono ormai lontani i tempi in cui la storia d’amore più famosa dei social ci faceva sognare: i Ferragnez non esistono più e la loro vita da single ha ormai preso il volo. Dopo un periodo iniziale, in cui Chiara sembrava non star vivendo bene la rottura con Fedez, forse ora la situazione si è ribaltata. A darci le ultime indiscrezioni sulle nuove vite dei Ferragnez è Deianira Marzano che, sia a Radio Radio che attraverso le sue storie su Instagram, ha rivelato alcune news sull’ex coppia.

A partire dall’annuncio della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez si sono susseguiti costantemente notizie e rumors su come entrambi hanno affrontato la fine della loro storia d’amore. In particolare, ricordiamo il flirt di Fedez con Ludovica Di Gresy e la sospetta vicinanza tra Achille Lauro e l’imprenditrice digitale di Cremona, indiscrezione che ha addirittura portato il rapper di Buccinasco ad unfolloware il collega.

Guardando le foto e le storie pubblicate dallo stesso Fedez, all’inizio sembrava che il cantante avesse preso molto bene la fine della storia con Chiara, tanto da vivere una nuova giovinezza. Al contrario, Chiara si mostrava più riservata. Poi, forse la troppa libertà alla quale si è lasciato andare, ha portato Fedez a mettersi nei guai e in molti si preoccupano addirittura per la sua salute.

Chiara Ferragni è rinata

Ai microfoni di Radio Radio, Deianira Marzano ha svelato invece che attualmente Chiara Ferragni si sente rinata. A quanto pare, l’influencer ha avrebbe affermato di sentirsi veramente bene a seguito della rottura con Fedez.

Deianira ha confessato di parlare direttamente con l’imprenditrice digitale, attraverso i messaggi di Instagram. Proprio per questo, ha rivelato anche che Chiara le ha comunicato che non c’è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma con il suo ex marito.

Da quanto si è ascoltato a Radio Radio allora, sembra proprio che – dopo un periodo di down iniziale – la Ferragni stia affrontando bene la fine del suo matrimonio. Ora, l’imprenditrice si gode la sua vita da mamma single a Madrid, insieme ai figli.

Fedez “agitato” a Montecarlo

Nel frattempo, Fedez si trova a Montecarlo ed è sempre Deianira Marzano a rivelarci alcuni dettagli sulla sua vacanza. Il rapper si trova su uno yacht da sogno e, leggendo le storie Instagram dell’esperta di gossip, sembra che appaia abbastanza “allegro”.

Un follower della Marzano le ha infatti inviato un messaggio, con tanto di foto, in cui spiega che l’ex della Ferragni è apparso molto agitato. Addirittura, secondo il dm anonimo, il rapper avrebbe avuto un comportamento abbastanza anomalo, “lanciandosi” sulle persone presenti sulla barca. Ci chiediamo allora se Fedez sia davvero fuori controllo… speriamo solo che la sua salute mentale non sia in pericolo.