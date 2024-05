Fedez toglie il segui ad Achille Lauro: confermato flirt con Ferragni?

Qualche giorno fa, si è diffuso un gossip riguardo un presunto flirt passato tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia a Radio Marte, i due si sarebbero frequentati per un breve periodo. A testimonianza di ciò, Parpiglia ha parlato di un video risalente alla festa di compleanno di Lauro, in cui pare fosse presente l’influencer e non l’allora marito, Fedez. Si tratta di un gossip inaspettato, visto che Fedez e Achille Lauro si conoscono molto bene, avendo lavorato insieme nella hit estiva del 2021 con Orietta Berti, “Mille”.

Ieri, 23 maggio, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare dell’argomento in diretta radiofonica a RTL 102.5. Il giornalista ha mostrato il video di cui parlava, in cui è possibile vedere chiaramente la Ferragni in un vestito rosso mentre balla e si diverte alla festa. Fino a qui, nulla di sconvolgente. Tuttavia, la situazione fa storcere il naso quando emerge che Fedez non sarebbe stato stato invitato alla serata. La verità è che risulta piuttosto strano che la moglie fosse presente a godersi il party mentre il rapper, che era in teoria l’amico di Lauro tra i due, fosse rimasto a casa.

Ad ogni modo, quello che sembrava essere un gossip passeggero ha preso una svolta più significativa dopo un gesto netto di Fedez. Difatti, pochi giorni dopo l’uscita della notizia, il rapper ha smesso di seguire su Instagram Achille Lauro. Quest’ultimo, poi, ha ricambiato l’unfollow. D’altro canto, invece, la voce di “Me ne frego” e Chiara Ferragni si seguono ancora sui social. A questo punto, sembra che dietro questi pettegolezzi ci sia una sostanza più concreta, tanto da spingere Federico a infuriarsi con chi, fino a poco tempo fa, aveva un rapporto più che amichevole.

Tra l’altro, Achille Lauro non è l’unico amico che Fedez ha perso in questi giorni. L’ex giudice di X Factor ha unfollowato anche Tony Effe, con il quale condivideva foto e video sui social fino a poco prima. Anche qui, sembra che ci sia una donna al centro della questione: Federico, infatti, avrebbe mostrato interesse per l’ex del rapper, Taylor Mega, causando una frizione tra di loro. Tra l’altro, Tony Effe è molto amico di Cristiano Iovino, recentemente coinvolto nello scandalo della rissa insieme a Fedez.