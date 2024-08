Ferragni e Silvio Campara, così si sono ‘annusati’: esplode il gossip

Chiara Ferragni starebbe realmente frequentando in gran segreto un ‘lui’. Dopo lo ‘spiffero’ Dagospia, a confermare che l’ex moglie di Fedez avrebbe iniziato a vedere Silvio Campara è ora Il Corriere della Sera che ha rivelato dei dettagli e degli esclusivi retroscena sulla vicenda a sfondo rosa. Per il momento l’influencer cremonese non commenta, ma pare che sia giunta rapidamente al capolinea l’amicizia speciale con l’ortopedico Andrea Bisciotti. Adesso al suo fianco ci sarebbe appunto Campara, ceo del marchio di scarpe di lusso Golden Goose.

Silvio Campara: da modello a Ceo di Golden Goose

Classe 1979 e nato a Lugagnano di Sona (Verona) in una famiglia di artigiani edili, Campara è un ex modello. Dopo la laurea in Economia conseguita alla prestigiosa Bocconi, ha iniziato una scalata sbalorditiva nel mondo della moda. Prima è stato assunto come commesso da Alexander McQueen, poi è passato al ramo commerciale di Giorgio Armani e, nel 2013, ha cominciato la sua avventura a Golden Goose, realtà fondata dalla coppia di designer veneziani Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo. La società nel 2020 è stata venduta a Permira. Campara è oggi Ceo dell’azienda.

Campara e Ferragni, all’origine del gossip

Come si sono conosciuti Campara e Ferragni? Secondo il CorSera il manager e l’ex moglie di Fedez si sarebbero ‘annusati‘ a Forte dei Marmi durante l’inaugurazione di un nuovo retail concept ispirato alla villeggiatura italiana Anni Sessanta: Bar Golden. Una parola ne avrebbe tirata un’altra è si sarebbe innescata un’amicizia “speciale”. Dagospia ha messo ulteriore pepe alla vicenda, affermando che Campara è sposato ed ha prole. Al momento il diretto interessato e pure la Ferrgani tacciono e non commentano le indiscrezioni.

L’influencer cremonese aveva adottato la medesima strategia anche quando si fecero tambureggianti le voci che la volevano vicina all’ortopedico Bisciotti. I due furono anche immortalati insieme, ma non in atteggiamenti equivoci, dal magazine Diva e Donna. Pure in quel frangente la Ferragni non ha rilasciato alcuna dichiarazione, optando per un tombale silenzio. Lo stesso ha fatto Bisciotti. E pare che anche Campara abbia intenzione di proseguire su tale strada: bocca cucita. E chi vivrà, vedrà…