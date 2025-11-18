Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al capolinea, chi ha lasciato chi e i motivi

Altro colpo di scena nella ‘saga’ sentimentale con protagonisti Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni: la relazione sarebbe giunta di nuovo su un binario morto. A riferirlo è il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. A dare il colpo di grazia al rapporto sarebbero stati i fatti avvenuti negli ultimi giorni. L’influencer e imprenditrice cremonese avrebbe posto un aut aut all’uomo d’affari. E l’epilogo non sarebbe stato quello sperato. All’origine della rottura, sempre ammesso e non concesso che il ‘crac d’amore’ si sia consumato (i diretti interessati al momento non hanno né confermato né smentito), ci sarebbe il fatto che l’ex moglie di Fedez non sarebbe riuscita a entrare nelle grazie della facoltosa famiglia milanese.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, voci di rottura: “Finita di nuovo”

Lo scorso 23 ottobre, Ferragni, in un’intervista rilasciata ai media spagnoli, aveva risposto in modo sbrigativo alla domanda su Giovanni, affermando di essere felice. Dopo un mese, Parpiglia assicura che il legame si è spezzato e che ci sarebbe stata la separazione. Tra le cause del naufragio sentimentale ci sarebbe il “rifiuto della famiglia di lui” nell’accogliere Chiara.

Il giornalista si è soffermato su quel che è accaduto lo scorso weekend a Praga dove c’è stata la presentazione del calendario Pirelli. Un evento che “sarebbe stato lo sliding doors per la Ferragni”, ha scritto Parpiglia che ha aggiunto che “Chiara aveva dato il ‘dentro o fuori’ a Tronchetti, ma Giovanni ha scelto di stoppare la storia ben prima dell’evento”. Sarebbe quindi stato lui a decidere di troncare.

Molti si aspettavano di vedere l’imprenditore e l’influencer insieme a Praga. E invece non c’è stata traccia di loro. Un campanello d’allarme secondo molti, considerando il fatto che Ferragni fa parte di quel mondo glamour. In altre parole, tanti hanno fatto uno più uno, ipotizzando che qualcosa tra Ferragni e Giovanni si fosse rotto.

Ferragni e la scelta di postare il brano “Iris”

C’è anche un altro indizio che spinge a credere che la love story sia naufragata. Di recente l’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo TikTok uno scatto, in cui pare avere gli occhi lucidi e tristi, mentre si trova a casa. La foto è stata postata proprio mentre si stava svolgendo a Praga la presentazione del calendario Pirelli. Come tappeto musicale dell’immagine, Ferragni ha scelto il brano tanto famoso quanto struggente ‘Iris‘, dei Goo Goo Dolls.

Trattasi di una canzone in cui viene narrato un amore quasi impossibile da portare avanti. In particolare, il brano, che fu scritto per il film City of Angels, racconta di un angelo che si innamora di una donna mortale e si ritrova a dover scegliere tra l’esistenza eterna e un amore terreno. Secondo i fan più attenti, la scelta di Ferragni di postare una simile canzone è stata dettata dalla volontà di far sapere che anche lei sta vivendo una situazione sentimentale impossibile da affrontare.