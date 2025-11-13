Chiara Ferragni, la suocera ‘detta legge’: la condizione imposta per le nozze

Dove sono finiti Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni? I due continuano ad amarsi, cercando di mantenersi il più possibile lontani da occhi indiscreti. Alberto Dandolo, sul magazine Oggi, ha raccontato alcuni retroscena della love story, spiegando che l’ex moglie di Fedez sognerebbe il matrimonio. Per riuscire a compiere il grande passo, però, ci sarebbe da convincere non solo il compagno, ma anche la madre di lui, ossia la suocera: la signora Cecilia Pirelli avrebbe posto una condizione imprescindibile sugli eventuali progetti nuziali dell’influencer cremonese.

Chiara Ferragni e la condizione posta dalla suocera

Dandolo ha sussurrato che se Chiara Ferragni ha davvero intenzione di diventare la “nuova signora Tronchetti Provera”, dovrà innanzitutto continuare ad adottare un profilo sobrio, “quel basso profilo tanto caro alla potente suocera Cecilia Pirelli”. Dunque, dovrebbe fare tutto il contrario di quanto fatto nel precedente matrimonio con Fedez, dove un giorno sì e l’altro pure spiattellava sui social una serie infinita di dettagli e aneddoti riguardanti la sua vita privata.

C’è da dire che, dopo il famigerato ‘Pandorogate‘ e dopo che è cominciata la relazione con Giovanni, Ferragni ha decisamente cambiato modo di comunicare. Su Instagram e TikTok continua a mostrare qualche sua faccenda privata, ma rispetto ai ‘tempi d’oro’ in cui era la regina dei social è assolutamente in un’altra dimensione, molto più riservata. Insomma, pare proprio che abbia capito che i Tronchetti Provera non vogliono in alcun modo che il loro prestigio venga intaccato da questioni gossippare.

Chiara Ferragni, niente più ristoranti stellati

Il cambio di passo di Ferragni, sempre a detta di Dandolo, non si sarebbe verificato solamente sul fronte comunicativo. Sarebbe avvenuto anche nel concreto, nella vita quotidiana. Il giornalista ha scritto che Chiara e Giovanni sono di recente stati visti in diverse occasioni a Milano, in particolare alla pizzeria Malastrana Rossa in Corso Garibaldi e al ristorante cinese Shangri-La di Porta Venezia.

In questi locali hanno consumato cene semplici, che poco hanno a che fare con i ristoranti stellati e i posti ‘in” che fino a qualche tempo fa erano frequentati dall’imprenditrice digitale, che non perdeva l’occasione di mostrarli sui social. Una vita ‘fatata’ e ‘perfetta’ che poi, come noto, si è rivelata tutt’altro che priva di problemi.

“Chiara ha bandito i ristoranti stellati”, ha assicurato Dandolo, aggiungendo che l’influencer starebbe cercando di vivere la relazione con Tronchetti Provera in modo sempre più “normale”. I due, quando escono, non di rado lo fanno con i rispettivi figli, ulteriore indizio che il rapporto è sempre più solido. Parlare di “famiglia allargata” non è un azzardo. Pare inoltre che Ferragni punti alla convivenza, che sarebbe il passo propedeutico per poi convolare a nozze. Suocera permettendo!