Ferragni e Giovanni, è finita? Rivelazioni di Parpiglia: “l’altra” verità

Si mormora che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati e che la love story è giunta al capolinea. A sostenerlo nelle scorse ore, tramite le colonne di MowMag, è stata la giornalista Grazia Sambruna. Il collega Gabriele Parpiglia, attraverso un post su Instagram, ha però raccontato una verità ‘altra’, affermando che la rottura non c’è stata. Lo scrittore ha spiegato che la coppia, di recente, ha attraversato una fase di crisi, ma che non è stata messa una pietra sopra la relazione sentimentale. Secondo le informazioni in possesso di Parpiglia, i due imprenditori anzi avrebbero superato il momento no. A riprova di ciò, il giornalista assicura che pochi giorni fa, più precisamente sabato, l’influencer e il rampollo sono andati a cena assieme.

Sambruna ha anche riferito che la rottura, che pare però non ci sia stata, sarebbe stata accolta con entusiasmo dalla madre di Giovanni, la signora Cecilia Pirelli, e dagli amici dell’uomo di affari. Pure su tale dettaglio Parpiglia ha narrato una storia ben diversa, scrivendo che non c’è stato alcun festeggiamento. Anche perché, sempre a detta sua, non c’è nemmeno stato lo strappo sentimentale. Nel frattempo i diretti interessati se ne stanno zitti zitti e non smentiscono, ma nemmeno confermano. Non una novità.

Da sempre la famiglia Tronchetti Provera, Giovanni compreso, non prestano attenzione al gossip ed evitano ogni genere di commento. Stessa tattica adottata dalla Ferragni da quando ha cominciato a frequentare l’imprenditore. A onor del vero, si sussurra che la tattica del silenzio le sia stata fortemente consigliata, praticamente quasi imposta, dai familiari di lui. Una sorta di patto che più o meno recita così: “Di questioni private, pubblicamente, non se ne parla”.

D’altra parte è evidente la rivoluzione comunicativa della Ferragni per quel che riguarda i suoi affari di cuore. Quando stava con Fedez postava ogni genere di contenuto privato e familiare, pure dettagli un po’ ‘too much’. Con Provera, invece, zero foto e zero video zuccherosi da famiglia del Mulino Bianco. Si sussurra che a lei farebbe non poco piacere esporsi un poco di più, ma che non lo farebbe per non incappare in grattacapi con la famiglia di lui.