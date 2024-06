Ferragni e Damato beccati alle nozze della Leotta: si sono nascosti

Ops! Beccati: Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, nonostante abbiano fatto di tutto per non mostrarsi assieme al matrimonio di Diletta Leotta, alla fine sono stati scoperti. Ma non avevano litigato? Su tale punto ci arriveremo a breve. Prima è curioso notare che all’evento nuziale del 22 giugno, svoltosi nell’incantevole cornice dell’isola Vulcano, sono giunti assieme trascorrendo una bella serata.

A riferire i dettagli dell’inaspettato accompagnamento è stato il portale d’informazione arcobaleno Gay.it che ha raccontato che l’influencer e il suo ex manager sono addirittura sbarcati insieme alle Eolie, guardandosi bene però dal mostrarlo sulle piattaforme social.

Inoltre è stato svelato che Damato e la Ferragni, nonostante ufficialmente abbiano reso noto di essersi allontanati a livello professionale, in realtà non hanno mai tagliato tutti i ponti. Il manager non sarebbe mai uscito dalla vita e dagli affari dell’influencer, sostiene Gay.it. Viene da chiedersi: a che gioco stanno giocando e cosa hanno da nascondere?

La Ferragni durante le nozze dell’amica Diletta Leotta ha postato tantissime foto sui social. Alcuni con lei stessa come unica protagonista, altre in compagnia di altre star, quali, oltre alla sposa, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Di Damato, nei suoi contenuti, nessuna traccia. Eppure al matrimonio c’era e pare che abbia passato gran parte della serata proprio con l’ex moglie di Fedez. Cercare scatti sul profilo del manager è inutile. Non ce ne sono, d’altra parte non è lui l’influencer e infatti non ha mai esagerato con le pubblicazioni sui suoi profili. Resta il mistero sul perché i due abbiano deciso di nascondersi.

Il matrimonio di Diletta Leotta tra feste e balli

Le nozze del volto di Dazn e di Loris Karius sono state sontuose. Presenti tanti vip che si sono divertiti fino a notte fonda. L’evento nuziale è stato anticipato da un’altra festa, il white party organizzato sempre a Vulcano venerdì sera. Anche in quell’occasione gli invitati hanno ballato e fatto le ore piccole. La mattina e il pomeriggio successivi gite in barca e bagno rilassante. Alle 19.30 ecco che Diletta ha raggiunto Loris all’altare e ha pronunciato il fatidico “sì”. Viva gli sposi!