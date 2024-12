Ferragni dà due di picche a Fagnani. Lei reagisce: la contromossa

Francesca Fagnani è una Belva quando si tratta di provocare i suoi ospiti in studio. Lo abbiamo visto con il mattatore Teo Mammucari che, non appena messo in difficoltà, ha abbandonato l’intervista, prendendo a mal parole la giornalista. Eppure, la conduttrice non è riuscita ad avere la meglio su Chiara Ferragni che, invece, ha rifiutato l’invito a partecipare a Belve. L’influencer sarebbe stata costretta a rifiutare ma la padrona di casa non si è persa d’animo ed ha subito reagito con una contromossa che per alcuni è stata una ripicca nei confronti dell’imprenditrice digitale.

Perché Chiara Ferragni ha rifiutato l’invito a Belve

L’ospitata di Chiara Ferragni a Belve era stata spoilerata da Davide Maggio lo scorso ottobre, quando aveva riferito che la Fagnani aveva contattato l’influencer per accordarsi sull’intervista. Tuttavia, le cose sarebbero cambiate in corso d’opera dopo che l’imprenditrice digitale ha incontrato i suoi avvocati che le avrebbero consigliato di non andare. La situazione del Pandoro Gate e tutte le conseguenze del caso è ancora delicata e la partecipazione ad un programma come Belve potrebbe rivelarsi un ulteriore problema.

La contromossa di Francesca Fagnani

Il dietrofront di Chiara Ferragni ha scaldato gli animi della giornalista Francesca Fagnani che non ha perso tempo ed ha immediatamente trovato una sostituta. Infatti, nella prossima puntata sarà Taylor Mega una degli ospiti a Belve, proprio lei che ha rivelato di aver avuto un rapporto con Fedez.

Ultime notizie dei Ferragnez

Mentre il web non vede l’ora di scoprire ulteriori retroscena sul flirt tra Taylor Mega e Fedez, intanto, i Ferragnez hanno avviato le pratiche del divorzio. Sul Corriere si legge che il Tribunale di Milano ha pronunciato il provvedimento dopo che nelle scorse settimane i due avevano trovato un accordo. Secondo quanto riferito, la coppia avrebbe iniziato il procedimento di separazione. Non solo, i legali di Fedez, hanno tenuto a sottolineare che l’atteggiamento di entrambi sarebbe stato molto costruttivo, affermando di aver preso in breve tempo una decisione per il bene dei loro figli.

Dunque, è arrivato ufficialmente il momento di dire addio ad una delle coppie più chiacchierate negli ultimi tempi. Ormai i Ferragnez sono solo un ricordo tanto amato in passato dagli italiani che, però, ha lasciato dell’amaro in bocca a tutti coloro che nel corso degli anni ha supportato, seguito e sostenuto i due ex coniugi e la loro famiglia. I nostalgici, addirittura, sperano ancora che tra loro possa tornare l’amore? I più realisti, invece, sono già pronti al prossimo capitolo.