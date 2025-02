Ferragni chiede 1 milione a Corona, lui posta il bacio con Achille Lauro

A forza di giocare con il gossip poi c’è il forte rischio di bruciarsi e finire in tribunale. Ne sanno qualcosa Fabrizio Corona e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi è stato diffidato dall’influencer dopo che nel suo podcast Falsissimo ha postato chat e audio di Fedez e la sua presunta amante Angelica Montini, oltre ad aver sostenuto che la Ferragni ha avuto una relazione clandestina con Achille Lauro. Così l’imprenditrice digitale cremonese è finita nuovamente al centro della cronaca del Bel Paese. Dopo cotanto can can, l’ex re dei paparazzi ha postato su Instagram un video generato dall’IA di un bacio di Lauro e Ferragni, assieme ai documenti della diffida inviati dai legali di Chiara che gli chiedono oltre 1 milione di euro (i documenti sono invece reali e non creati con l’IA).

Dagli atti è emersa una questione fino ad ora mai saputa: Corona e Ferragni avevano siglato un accordo il 15 settembre 2023 che avrebbe dovuto avere validità per 10 anni. Cosa prevedeva tale intesa? Che Corona non parlasse delle questioni private dell’ex moglie di Fedez in termini “offensivi, denigratori e dileggianti”. Dai documenti trapela anche che nell’accordo viene specificato che Corona deve astenersi dal rendere pubblici anche eventuali commenti denigratori da parte di persone terze sulla vita privata dell’influencer. Laddove ci fosse una violazione di questi vincoli, Corona dovrebbe versare 100mila euro per ogni episodio ritenuto lesivo nei confronti della Ferragni.

Ebbene, i legali dell’influencer considerano che l’ex re dei paparazzi abbia violato l’accordo per 11 volte. 11 per 100mila, uguale 1 milione e 100mila euro. Questa è la cifra che gli avvocati della Ferragni hanno chiesto a Corona nella diffida, oltre a intimare di rimuovere tutti i contenuti pubblicati che riguardano la loro assistita. Come detto l’ex re dei paparazzi ha risposto postando la diffida e il video della Ferragni e di Lauro che si baciano. Filmato che, si ripete, è stato generato con l’intelligenza artificiale.

“Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare“, ha commentato Corona che pare proprio non avere alcuna intenzione di fermarsi. Anzi ha assicurato che a breve farà altre rivelazioni e che inoltre pubblicherà un libro sui Ferragnez.