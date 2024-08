Ferragni-Campara, faccia a faccia con la moglie: “Lui me lo prendo”

Si fa sempre più intricata la storia tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’influencer sembra aver perso la testa per l’imprenditore 45enne. Fino a qui, nulla di strano. Peccato che, però, il Ceo di Golden Goose è sposato. Stando a quanto svelato da Chi Magazine, i due si sono conosciuti qualche settimana fa mentre lui si trovava a Forte dei Marmi con la moglie, Giulia.

Da lì, tra di loro è scoccato subito la scintilla, tanto che Chiara gli avrebbe già presentato i figli avuti con l’ex marito, Leone e Vittoria. Non solo, pare che l’imprenditrice digitale stia pensando già alla convivenza. D’altro canto, secondo quanto svelato da Dagospia, anche Silvio sarebbe disposto a “mollare tutto e tutti” per questa nuova storia. Ma, in tutto ciò, come sta reagendo la moglie di lui? Gabriele Parpiglia ha svelato dei retroscena inaspettati, che parlano di una conoscenza previa tra Chiara e Giulia.

Chiara Ferragni conosceva la moglie di Silvio Campara: i dettagli

Ma, si procedi con ordine. Stando a quanto rivelato da Parpiglia, prima dell’incontro con Silvio, Chiara Ferragni e Giulia Luchi Campara si sono conosciute inizialmente grazie a un gruppo di amici in comune. Ai tempi, Chiara si trovava nel bel mezzo dello scandalo del Pandoro Balocco, e la moglie di Campara le aveva addirittura offerto il suo aiuto. Come? Prima le avrebbe fornito un entourage per aiutarla a superare il disastro appena subito e, successivamente, le avrebbe donato un supporto concreto a livello di brand per permetterle di risollevarsi legalmente.

Tuttavia, tutto cambia lo scorso giugno quando Silvio entra in scena. A causa di una batosta avuta nel suo lavoro, si creano delle tensioni all’interno della famiglia Campara e l’imprenditore trova conforto nelle braccia della Ferragni. Ecco quanto spiegato da Parpiglia:

L’incontro a Forte dei Marmi però, improvvisamente “scivola” via e l’amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano. Va precisato che Campara sta attraversando un periodo non facile. Proprio nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria del marchio “Golden Goose”, ma si è improvvisamente bloccata. Si è stoppato tutto: e questa situazione non ha potuto fare altro che creare tensione e pressione all’interno della famiglia Campara. Quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no. Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato. Insomma: mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio.

Chiara Ferragni dunque prende una sbandata per Silvio, tanto da farsi sfuggire alle amiche una frase che avrebbe fatto scoppiare la bomba tra i coniugi Campara. “Lui me lo prendo”, avrebbe detto l’influencer cremonese durante la sua vacanza a Capri, mentre mostrava le foto che si stava scambiando con l’imprenditore. Ebbene, sembra che in quel momento ci fosse un orecchio indiscreto, che avrebbe riferito tutto a Giulia. Una doccia fredda per la donna, che avrebbe cercato subito un confronto diretto con quella che considerava una sua amica.

Silvio Campara tra la moglie e Chiara Ferragni: il retroscena

Nonostante una dura telefonata e una lunga serie di messaggi da parte di Giulia, Chiara pare abbia deciso di andare dritta come un treno: non solo non si sarebbe tirata indietro nella conoscenza con Silvio, ma avrebbe confessato il suo interesse alla stessa lady Campara. Da quel momento, l’influencer avrebbe deciso di non nascondersi più, partendo con presunte dediche social per la sua nuova fiamma. In tutto ciò, però, ci sarebbe la preoccupazione per la sua reputazione. “Tutti sanno tutto, io non ho sbagliato”, avrebbe detto alla sua famiglia, spiegando di non voler passare per una ‘sfascia famiglie‘.

Per questo, Silvio avrebbe fatto chiarezza con la sua famiglia, prendendo una pausa dalla moglie, sebbene non definitiva: “Campara e la moglie si staccano, ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi”. L’ex modello avrebbe infatti fatto un passo indietro, stoppando un viaggio in Perù programmato per il 15 agosto insieme all’ex moglie di Fedez.

Il motivo? Giulia gli avrebbe dato un ultimatum: se avesse preso quell’aereo, il matrimonio sarebbe ufficialmente finito. “O dentro o fuori,” sarebbero state le sue parole. Giulia, infatti, non avrebbe ancora intenzione di spezzare la famiglia e perdere tutto ciò che hanno costruito in questi anni. Al contrario, sembra credere che Silvio stia attraversando solo un momento difficile e sarebbe disposta a offrirgli un’ultima possibilità, ma solo a condizione che non parta per il Sud America.

“Nel mentre, il trio si separa: Giulia è tra la Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il quindici di agosto. Silvio adesso è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia: un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro”, ha infine concluso così Parpiglia il racconto di questo complicato triangolo.

A questo punto, non resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà e se ci sarà questa famigerata partenza per il Perù. Chiaramente, è necessario sottolineare che queste rimangono solo indiscrezioni, da prendere con le pinze.