Ferragni attrice, il produttore del film: “Sbaglia chi l’ha scaricata”

Da qualche giorno si sta vociferando un possibile lancio di Chiara Ferragni nel mondo del cinema. Stando ad alcune indiscrezioni, difatti, l’influencer sarebbe già stata scritturata per un film. La conferma non è ancora arrivata, tuttavia il produttore di “Maserati: a racing life”, pellicola in cui dovrebbe comparire Chiara, si è abbandonato ad alcune dichiarazioni che lasciano intendere della stima nei suoi confronti. Scopriamo nel dettaglio che cos’ha detto.

Tra i progetti futuri di Chiara Ferragni potrebbe esserci anche l’ingresso nel mondo del cinema. Stando ad alcune indiscrezioni, difatti, l’influencer dovrebbe ricoprire il ruolo della moglie del protagonista nel film “Maserati: a racing life”. La pellicola racconta la storia della nota casa automobilistica Maserati ed è stato prodotto da Andrea Iervolino. Quest’ultimo non ha ancora confermato la presenza di Chiara nella pellicola, tuttavia si è abbandonato ad alcune dichiarazioni su di lei che hanno lasciato intendere una certa stima nei suoi confronti. Nello specifico, il produttore si è scagliato contro chi l’ha abbandonata, elogiandone le qualità come imprenditrice ed influencer.

Queste le parole di Iervolino su Chiara Ferragni al Corriere:

Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo. Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano.

Il produttore ha poi aggiunto che avere una personalità come Chiara in un film “potrebbe aiutare i produttori di tutto il mondo”. E ancora ha aggiunto che Ferragni possiede tutte le qualità necessarie per poter diventare un’attrice di fama internazionale. Iervolino ha poi smentito la voce sul possibile ruolo interpretato dall’influencer, che non sarebbe quello della moglie del protagonista, bensì un altro.

A riguardo ha affermato:

Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati.

Non resta quindi che attendere la conferma ufficiale della presenza di Chiara all’interno del film che, stando alle parole di Iervolino, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sicuramente per lei sarebbe una svolta ed un modo per reinventarsi dopo la recente perdita di consensi a causa del Pandoro-gate che l’ha vista coinvolta.

Maserati: a racing life

Il film in cui dovrebbe recitare Chiara Ferragni s’intitola “Maserati: a racing life”. Questo è stato prodotto da Andrea Iervolino, Ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e s’incentra sulla storia della casa automobilistica Maserati. Fondata nel 1014 come una modesta officina di elettrauto nel centro storico di Bologna dai fratelli Ettore ed Ernesto, ha rapidamente guadagnato fama nel mondo delle corse.