Chiara Ferragni si reinventa: potrebbe fare un film (l’indiscrezione)

Chiara Ferragni sta recentemente perdendo consensi. In seguito al Pandoro-gate che l’ha vista coinvolta, difatti, i suoi follower sui social sono calati drasticamente. Inoltre anche molti brand hanno deciso di abbandonarla come loro testimonial. Stando ad alcune indiscrezioni, l’influencer avrebbe quindi pensato di reinventarsi come attrice e sarebbe stata scritturata per ricoprire un ruolo in un film.

Stando ad alcune voci non confermate, Chiara Ferragni avrebbe deciso di lanciarsi in una nuova avventura ed entrare nel mondo del cinema. Il profilo Instagram di Very Inutil People, come scritto anche da Leggo, ha difatti riportato un’indiscrezione secondo cui l’influencer ed imprenditrice si stia adesso affacciando alla recitazione. Secondo quanto emerso, addirittura sarebbe già stata scritturata per un film. Stando alle voci, quest’ultimo sarebbe incentrato sulla famosa casa automobilistica italiana Maserati. La pellicola s’intitolerebbe “Maserati: a racing life” e ripercorrerebbe tutta la storia del celebre marchio d’auto, fondato dai fratelli Ettore ed Ernesto Maserati.

Il film: di che parla e che ruolo avrebbe Ferragni

Sempre stando alle indiscrezioni, il ruolo che dovrebbe ricoprire Chiara sarebbe quello della moglie del protagonista. Si tratta tuttavia di semplici voci ed ancora non è arrivata alcuna conferma né dalla diretta interessata né dai registi del film. L’unica cosa certa è che la pellicola sarà prodotta dalla stessa casa di produzione di un altro film incentrato su una casa automobilistica, “Lamborghini – The man behind the legend”, ovvero la Ilbe. “Maserati: a racing life” dovrebbe ripercorrere tutta la storia della Casa Maserati, fondata nel 1914 come una modesta officina di elettrauto nel centro storico di Bologna dai fratelli Ettore ed Ernesto. Da lì, la Maserati ha rapidamente guadagnato fama nel mondo delle corse, lavorando per varie scuderie sportive.

Se le voci fossero vere, la partecipazione di Chiara Ferragni in un film potrebbe essere per lei un vero e proprio punto di svolta. Sicuramente potrebbe portarla nuovamente in auge, anche se in una veste completamente diversa rispetto a quella con cui la si conosceva. Ferragni ha difatti perso parte del suo seguito dopo lo scandalo del pandoro Balocco che l’ha vista coinvolta. Inoltre l’influencer sta attraversando un periodo complicato anche a livello personale a causa della sua rottura con Fedez.