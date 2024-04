Chiara Ferragni in declino, il sondaggio: “Successo effimero”

In seguito alla bufera mediatica in cui si è recentemente trovata, Chiara Ferragni sta perdendo sempre più consensi. Tra il Pandoro-gate prima e la rottura con Fedez, l’influencer non sembra trovare pace. Un sondaggio presentato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile creato dall’Università di Milano-Bicocca, ha mostrato come la sua popolarità ormai sia sempre più in declino. Chiara ha difatti perso follower sui social e, stando ai dati, non è più tra le imprenditrici donne più seguite d’Italia.

Anni fa Chiara Ferragni ha creato un vero e proprio impero. Partita da un blog dove parlava di moda, è diventata una delle influencer più amate al mondo tanto da arrivare a creare una propria linea d’abbigliamento ed essere richiesta da tutti i maggiori brand. Per le giovani – e non solo – era una vera e propria fonte d’ispirazione. Poi qualcosa è successo ed è arrivato un periodo di declino. Dopo lo scandalo legato alla vicenda dei pandori e la conseguente indagine, la supremazia di Chiara ha iniziato difatti a vacillare.

A rivelare la perdita di seguito da parte dell’influencer è stato un sondaggio esplorativo realizzato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile creato dall’Università di Milano-Bicocca, che ha presentato Effe Summer Camp, campo estivo gratuito di educazione all’imprenditoria femminile e alla finanza, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 giugno 2024.

Di seguito quanto dichiarato da Emanuela Rinaldi, l’ideatrice del progetto e professoressa di Sociologia dei processi dei processi culturali all’Università di Milano-Bicocca:

Nelle nostre ricerche precedenti Chiara Ferragni era una delle poche imprenditrici modello citate spontaneamente dalle adolescenti, insieme a Miuccia Prada, a fronte di una lunga lista di nomi maschili, da Elon Musk a Mark Zuckerberg e Giorgio Armani. Un riconoscimento che è venuto a cadere dopo il ‘caso pandoro’, impoverendo significativamente l’universo aspirazionale femminile, che è uno dei fattori che influenzano l’attitudine imprenditoriale tra le giovani donne.

Il sondaggio boccia Chiara

E’ stato posto un questionario ad un campione di 502 adolescenti (sia maschi che femmine) e successivamente effettuato un focus qualitativo con 12 ragazze realizzato tra gennaio e marzo 2024. Stando alla ricerca emerge che le adolescenti spesso non conoscono donne imprenditrici. Inoltre le persone intervistate hanno duramente criticato Chiara Ferragni, affermando di non rispecchiarsi in lei.

Di seguito alcune affermazioni degli intervistati:

Non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita.

E ancora: