Ferragni, assurdo gesto dopo l’intervista al Corriere: ci è o ci fa?

Qualche errore compiuto in buona fede, la beneficienza fatta attraverso la sua immagine, la stampa cattiva che ce l’ha con lei, gli sbagli imputabili al suo team giovane ma sempre in buona fede, etc etc. Chiara Ferragni, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha risposto per la prima volta pubblicamente in merito alla bufera che l’ha travolta dal “Balocco gate” in poi. Nella chiacchierata fatta con il quotidiano di via Solferino ci sono tantissimi passaggi in cui l’influencer si giustifica, provando a far passare il tutto (si ricorda che già l’Agcom le ha inflitto una multa da oltre 1 milione di euro e che è indagata per truffa aggravata, questioni non certo scaturite da errorini da nulla) come un fraintendimento e nulla più. Oltre a ciò, a colpire, anche un paio di gesti, effettuati dopo l’uscita dell’intervista, che sembrano assurdi.

L’influence, poche ore dopo che la sua chiacchierata con il prestigioso quotidiano è stata messa online, ha informato i suoi followers, tramite delle Stories Instagram, dei numeri che stava facendo sui social l’intervista. Un qualcosa di assurdo e che ancora una volta testimonia come la Ferragni abbia con i numeri quasi una sorta di ossessione. Evidentemente per lei era molto importante sapere quante persone erano interessate a ciò che aveva detto. Pensiero lecito, naturalmente. Ma perché sbandierarlo come prima cosa? Se avesse voluto capire se, nonostante la bufera che l’ha investita, fosse ancora ‘attraente’ per l’opinione pubblica, ora sarà soddisfatta. Il problema però, è un altro: tanti erano curiosi di leggere le sue spiegazioni, ma mica per celebrarla, anzi…

Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire l’occasione per rimarcare il fatto: “L’intervista a Ferragni è imbarazzante, ma tutto questo (le Stories dei click all’intervista, ndr) è ancora più imbarazzante. Per un attimo ho pensato che l’accaduto le fosse servito a capire qualcosa. E invece è ancora tutto una questione di numeri”. La medesima mossa scellerata social l’aveva fatta il marito (o ex, non si è ancora capito) Fedez pochi giorni fa, dopo l’intervista a Muschio Selvaggio di Marco Travaglio.

Pure il rapper si era auto incensato per le visualizzazioni ottenute dal suo programma. Peccato che in quella puntata Travaglio avesse smontato lo stesso cantante e la moglie, dipinta come una “Wanna Marchi”. Fedez era comunque tripudiante per i numeri avuti. Insomma, è un po’ come se uno organizza una festa che ha successo e che gli genera introiti. In quella festa però capita un patatrac che manda all’aria la reputazione dell’organizzatore, ma questo esulta comunque. Beh, numeri ottimi e al diavolo se magari c’è stato uno sp***namento.

Fatto sta che Chiara era al settimo cielo stamane, per quanto lo possa essere vista la situazione in cui è piombata: l’intervista stava andando forte e veniva letta. Sarebbe stato un po’ come se Totti, dopo la chiacchiera incendiaria fatta sempre al Corriere della Sera in cui attaccò Ilary Blasi, avesse iniziato a postare il dato inerente ai lettori. Fantascienza! A memoria, non si ricorda un altro personaggio così ‘vip’ come la Ferragni autore di un simile gesto, ossia festeggiare non per la soddisfazione di aver dato la propria versione dei fatti, ma per i click ricevuti. Surreality! Ovviamente la domanda più gettonata è: ma ci è o ci fa?