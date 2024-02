Ferragni assente al compleanno del papà di Fedez: fuga con i figli

Sembra essere sempre più certa la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo le voci insistenti delle ultime settimane, nelle ultime ore è arrivato un altro indizio che sta facendo molto discutere. L’influencer ha deciso di scappare in Liguria per trascorrere un weekend rilassante insieme alla sua famiglia, alcuni amici e i figli, Leone e Vittoria. D’altro canto, invece, Fedez è rimasto solo a Milano. Fino a qui, nulla di strano. Questa non è la prima volta che i due passano dei giorni separati dividendosi i figli: com’è noto, Federico è più incline alla vita casalinga, mentre la Ferragni ama viaggiare e fare gite “fuori porta”. Peccato che, però, oggi, 4 febbraio, non è un giorno come gli altri: si tratta infatti del compleanno di Franco Lucia, il padre del rapper.

Fedez ha condiviso diverse storie sul suo profilo Instagram della festa del papà, insieme alla madre e altri membri della famiglia. Impossibile non notare non solo l’assenza di Chiara, ma soprattutto dei due nipotini di Franco, i quali hanno sempre trascorso quest’importante giornata insieme al nonno. Questa scelta sta facendo parecchio discutere, dato che i due hanno sempre festeggiato occasioni simili insieme e, soprattutto, in famiglia. Come se non bastasse, l’imprenditrice digitale ha pubblicato una storia che ha fatto storcere maggiormente il naso.

“Grazie alla vita per una famiglia e per degli amici che non ti lascerà mai”, ha scritto la Ferragni come didascalia ad una foto insieme ai suoi due figli, alla madre Marina Di Guardo, alla sorella Valentina e alla cara amica Veronica Ferraro. Una frase che in tanti hanno hanno interpretato come una frecciatina al marito per non esserle stata vicino in questo difficile momento. Ricordiamo, infatti, che questo è un periodo molto complicato per Chiara.

Dallo scoppio del “Pandoro-gate” lo scorso dicembre, la Ferragni è stata al centro di una forte gogna mediatica. Oltre ai problemi legali da affrontare, l’influencer ha anche perso diverse collaborazioni, l’ultima con la Cartiere Paolo Pigna Spa, che ha dichiarato di aver preso questa decisione nel rispetto del codice etico aziendale. Una perdita economica e un danno d’immagine enormi, che stanno mettendo a dura prova la carriera dell’imprenditrice digitale.

Ma, a quanto pare, oltre ai problemi professionali, potrebbero esserci forti crepe anche nella vita personale di Chiara. Sebbene abbiano smentito più volte, risulta sempre più difficile credere che il matrimonio tra i “Ferragnez” non stia attraversando un periodo quantomeno turbolento. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia.