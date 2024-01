Ferragni: altro scivolone e la “crisi con Fedez è cosa nota a Milano”

Indagini per truffa che fioccano come non ci fosse un domani, un mondo fatato andato in frantumi in una manciata di settimane, una strategia per recuperare credibilità che fa acqua da tutte le parti e le voci di crisi con il marito che si fanno sempre più assordanti: no, per Chiara Ferragni non è assolutamente un momento roseo, per usare un eufemismo. Ma si proceda con ordine. Il “Balocco gate” ha scoperchiato il Vaso di Pandora.

Le procure si stanno muovendo con le indagini anche su altre operazione dell’influencer, ad esempio le partnership con Trudi e Dolci Preziosi. La Ferragni è finita al tappeto. Quale strategia mettere in campo per tentare di ripristinare la propria credibilità? Difficile dirlo. Lei al momento sta puntando tutto su dolcezza e famiglia. Non a caso, nelle scorse ore, su Instagram, ha postato un album con dieci scatti. Protagonisti lei, i figli e i cani (di Fedez nessuna traccia, ma sulla questione si tornerà a breve). L’intento non dichiarato è comunque chiaro: provare a metterla sull’effetto empatia.

Non una novità per l’imprenditrice cremonese. Peccato che ora la sua posizione, rispetto a qualche settimana fa, sia cambiata parecchio. Basta qualche scatto famigliare e tenero per far dimenticare gli scandali da cui è stata travolta? Naturalmente no. La strategia infatti fa acqua da tutte le parti. Altra mossa spericolata per provare a far credere che alla fine in molti la sostengono: limitare i commenti su Instagram. Spazio solo a quelli zuccherosi di qualche fan che nonostante tutto la acclama. Domanda: ma davvero la Ferragni crede di risollevare la propria reputazione limitando i commenti? Bah…

La sensazione è che non sappia più che pesci pigliare e che stia facendo dei tentativi un po’ sprovveduti per salvare il salvabile, casomai sia rimasto ancora qualcosa da salvare. Le aziende che prima la pagavano a peso d’oro se ne sono andate a gambe levate. Infatti ora lei sponsorizza soltanto i suoi prodotti. Dei brand big nemmeno l’ombra (in effetti accostare ora un marchio al suo nome sarebbe un’operazione suicida dal punto di vista del marketing).

Si arriva alla presunta crisi matrimoniale. Qualche giorno fa è stata avvistata all’entrata di unpalazzo di uno studio celebre milanese di un avvocato divorzista. Qualche giorno dopo ha però fatto campeggiare una foto con i figli e Fedez, quasi a smentire che ci sia in corso un terremoto famigliare. Il magazine Oggi, però, ha raccontato alcuni retroscena sulla faccenda, sostenendo che tra l’influencer e il marito le cose non vanno a gonfie vele da diverso tempo, prima ancora della detonazione del ‘Balocco Gate’.

“Il pandoro-gate – si legge su Oggi – è solo, forse, la punta dell’iceberg di un amore che negli ultimi due anni ha avuto più scossoni che un giro sulle montagne russe. Una distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d’aria già una manciata di mesi fa, a Milano, era cosa nota”.

Sempre il magazine Oggi: “Poi il periodo complesso del marito, il contestuale dovere morale di ricostruire un clima di tranquillità e l’amore mai davvero evaporato hanno portato Chiara a restare al fianco del suo uomo. Ciò che è certo è che oggi entrambi hanno un unico obbiettivo: tutelare la serenità dei loro amatissimi figli”.