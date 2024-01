Chiara Ferragni riapre i commenti Instagram: succede l’impensabile

Chiara Ferragni, a distanza di un mese dall’ultima volta che aveva postato un contenuto lasciandolo aperto alle reazioni dei fan, nel tardo pomeriggio di martedì 23 gennaio ha pubblicato due scatti (uno in cui la si vede oggi, l’altro un anno fa, quando aveva i capelli più corti) tornando ad aprire i commenti. Si è però verificato un qualcosa di alquanto bizzarro, impensabile. Ma si proceda con ordine.

Era il 18 dicembre quando si presentò su Instagram con il video in cui parlò di errore di comunicazione e provò a mettere una pezza al Balocco Gate dicendo che avrebbe fatto una donazione di 1 milione di euro in beneficenza (promessa mantenuta). Quel filmato fu travolto da commenti di persone inferocite che la accusarono di aver lucrato su un tema sacro come appunto è la beneficenza. Da quel 18 dicembre fino a oggi, l’influencer ha silenziato i commenti. Per farla breve, nessuno poteva commentare i suoi post.

Si arriva al 23 gennaio 2024, ore 18.30. “I capelli stanno crescendo. Ora vs aprile 2023”, ha scritto la moglie di Fedez, postando due foto per far notare le differenze. Commenti aperti. Ed è qui che succede qualcosa di molto particolare. Mentre il post, nel giro di mezzora raccoglie circa 50mila like, i commenti crescono e decrescono. Prima ne appaiono una trentina, poi scendono a 25, poi calano a 21 e poi ricrescono un poco, a 25 (ciò è avvenuto almeno ne primi 40 minuti dopo la pubblicazione).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Prima cosa da notare: sono pochissimi i commenti. Una stranezza visto che ci si aspetterebbe che ne arrivassero molti di più. Seconda curiosità: quelle poche reazioni che si leggono sono tutte tripudianti e di sostegno per l’influencer. Più che evidente che la Ferragni ha sì deciso di riaprire i commenti, ma lo ha fatto monitorandoli attentamente (sicuramente aiutata dal suo team) e cancellando ogni reazione critica. Impossibile credere che in questo momento tutti coloro che abbiano visto il post spediscano cuoricini zuccherosi.

La vicenda appare tragicomica, ognuno decida se più tragi o più comica. Ma come? Non è sempre stata la Ferragni a sostenere la libertà di espressione, l’accettazione delle critiche (attenzione, non degli insulti, quelli è bene che spariscano da ogni piattaforma social) e tutta una serie di altri concetti aperturistici? E adesso invece che fa? ‘Ripulisce’ il suo profilo forse per tentare di mostrare che tutti sono dalla sua parte? Mossa spericolata.