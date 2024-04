Ferragnez: riprendere i bambini di spalle per tutelarli. Che ipocrisia

Selvaggia Lucarelli da settimane osserva come i Ferragnez abbiano cambiato il modo di fare comunicazione attraverso i loro figli. Leone e Vittoria non vengono ripresi più in viso ma sempre di spalle o dal busto in giù. Nonostante ciò, sia Fedez che Chiara Ferragni continuano a riprendere ogni minima azione e attività dei bambini. Per loro è engagment e non possono rinunciarci.

A sottolineare ciò la Lucarelli, che ha spiegato come la coppia non riesca ad evitare. I figli sono i protagonisti dei loro social. Uno dei motivi principali per i quali i followers li seguono. Sarebbe impensabile, da un giorno all’altro, pensare di tutelarli veramente dando loro maggiore riservatezza.

Ciò che la giornalista ha sottolineato è quanto sia inutile non riprendere il viso dei bambini se comunque viene mostrato ogni minimo contenuto su di loro. Per tutelarli non basta non riprendere il loro volto.

“Non riescono a rinunciare ai bambini per fare engagment, piuttosto passano alla pantomima dei minori ripresi costantemente nella loro quotidianità ma di schiena. Come se questo non suscitasse ancora più attenzione su di loro e morbosità“

Infatti, così facendo, i followers continuano ad essere “ossessionati” dai bambini, perché la curiosità continua ad essere alimentata. Un altro segnale importante viene dato da Chiara. Da quando Leone e Vittoria sono partiti con il papà, si è chiusa nel silenzio social. Non risulta difficile pensare che aldilà dei figli abbia difficoltà ad oggi a creare contenuti. Soprattutto perché, a livello lavorativo, questo è un periodo molto difficile per lei.

Mette tristezza pensare che due influencers debbano ricorrere ai figli minori per attirare likes e followers ma da quando c’è stata la frattura tra la coppia ciò è diventato ancora più evidente. Dunque se continueranno a seguire questo modus operandi quando i bambini saranno con uno dei due, l’altro non avrà contenuti.

La sparizione di Chiara Ferragni dai social

Per le vacanze pasquali Chiara è partita per Dubai con la sua famiglia e i bambini. Qui i contenuti prodotti per i social sono stati tanti, ma una volta tornata è sparita dalle piattaforme. Secondo alcune indiscrezioni pare che l’influencer stia molto male perché dopo la vacanza trascorsa con i figli ora loro sono partiti per Miami con il papà.

Fedez non ha mai smesso di essere social nel frattempo ma con il ritorno dei bambini lo è diventato molto di più. Si mormora anche che, dato il periodo buio nel lavoro, ormai Leone e Vittoria siano diventati l’unico modo per Chiara per mantenersi attiva con i followers.

Insomma la situazione per entrambi non è facile, specialmente per la Ferragni. In tutto ciò però rimane una certezza: con il viso coperto oppure no, i bambini sono diventati irrinunciabili per attirare l’attenzione dei media.