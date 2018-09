Ferragnez matrimonio, perché Totti e Ilary Blasi non c’erano?

Ferragnez matrimonio, Totti e Ilary Blasi assenti: ecco perché

Ancora non si parla d’altro: il grande matrimonio dei Ferragnez! Chiara Ferragni e Fedez hanno dato vita a delle nozze che hanno letteralmente stupito tutti. Tutto ciò che hanno scelto ha mandato in delirio i fan, di cui molti hanno anche raggiunto la città di Noto per salutarli. Sembrava un Royal Wedding, ma è stato definito anche meglio. Attualmente è addirittura considerato il matrimonio del secolo. E per questo motivo, tutti i dettagli sono stati presi in considerazione. In particolare, molti hanno notato l’assenza di vari volti noti, che erano stati invitati all’evento. Stiamo parlando di Mika, Max Pezzali e Paris Hilton. Di quest’ultima non si la motivazione dell’assenza, mentre i primi due cantanti hanno rivelato pubblicamente di avere avuto dei problemi. Ma ecco che in molti si chiedono come mai Ilary Blasi e Totti non abbiano preso parte alle nozze dell’anno. I due erano stati pubblicamente invitati attraverso i social, ma pare che questo dettaglio non sia stato apprezzato.

Ferragnez matrimonio, Totti e Ilary Blasi: perché la coppia ha deciso di non prendere parte alle nozze

Ilary Blasi e Totti sono stati invitati al matrimonio dei Ferragnez, però hanno scelto di non prenderne parte. Ma perché? Secondo quanto viene rivelato a Mattino 5, pare che la nota coppia non abbia apprezzato la modalità d’invito. Ricordiamo che i due sono stati invitati pubblicamente su Instagram. Chiara e Fedez hanno condiviso un video, attraverso il quale invitavano Totti e Ilary al loro grande matrimonio. L’invito è avvenuto dopo una dichiarazione della conduttrice. La Blasi aveva rivelato di essere ancora in attesa di essere invitata a queste nozze. Ma poi la coppia ha deciso di non prendere parte all’evento dell’anno, portando il pubblico ad avere dei dubbi, anche perché non sono stati gli unici assenti.

J-Ax e Rovazzi grandi assenti del matrimonio dei Ferragnez

Grandi assenti del matrimonio dei Ferragnez sono stati sicuramente J-Ax e Rovazzi. I due, che fino a qualche tempo fa erano grandi amici di Fedez, non ha preso parte all’evento. Qual è il motivo? Fabio ha rivelato apertamente che i suoi rapporti con il rapper non sono più gli stessi, ma è comunque contento per questo suo grande traguardo. Per J-Ax, invece, c’è attualmente un silenzio assordante. Sono in molti coloro che vorrebbero sapere il motivo per cui non sono più insieme come un tempo. In questi giorni si parla di un distacco avvenuto a causa di un problema sorto con Chiara.