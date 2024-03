Ferragnez, lite al compleanno: “Falso, sbraitavano per paparazzo”

Da qualche giorno non si parla d’altro che di una presunta lite tra Chiara Ferragni e Fedez in occasione della festa di compleanno per festeggiare i tre anni della loro figlia Vittoria. Stando a quanto scritto sul Corriere, i due avrebbero discusso in maniera particolarmente accesa, tanto da aver costretto la madre di lui ad intervenire per calmarlo. Adesso è arrivata una smentita. A confutare quest’indiscrezione è stato il celebre Investigatore social, secondo cui la vera versione dei fatti sarebbe un’altra. A suo giudizio, difatti, tra (l’ormai ex) coppia non ci sarebbe stato nessun diverbio, ma i due ce l’avevano con un paparazzo.

Quanto raccontato dall’Investigatore social Alessandro Rosica cambierebbe totalmente le carte in tavola. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale ha assicurato che, sebbene i due non si parlino da qualche settimana, non hanno minimamente litigato. A creare il caos, stando alle parole di Rosica, sarebbe stata difatti la presenza di un paparazzo.

Questo precisamente quanto scritto dall’Investigatore social nelle stories di Instagram:

La lite tra Chiara Ferragni e Fedez al compleanno di Vittoria: le indiscrezioni

A dare per primo la notizia di un presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez in occasione della festa di compleanno della piccola Vittoria era stato il Corriere. Secondo quanto raccontato lo scontro tra i due sarebbe stato così forte da costringere Annamaria Berrinzaghi, mamma di lui, ad inseguire il figlio pur di cercare di farlo calmare. Sempre stando alle indiscrezioni, la donna avrebbe urlato a Fedez “Federico, basta!” in un tentativo di sedare gli animi. Questa versione dei fatti è stata tuttavia prontamente smentita da Alessandro Rosica, secondo il quale la rabbia dei due era dovuta a tutt’altro. Ad innervosire la coppia sarebbe stata difatti la presenza asfissiante di un paparazzo che non voleva lasciargli la loro privacy. Dall’annuncio della loro rottura i Ferragnez sono difatti seguiti incessantemente dai fotografi. Chissà dove si trova la verità, probabilmente per saperlo bisognerà aspettare solo annunci ufficiali da parte dei diretti interessati.