Ferragnez: “Ecco perché abbiamo detto no ai soldi del Qatar”

La coppia spiega in una diretta Instagram i motivi che l’hanno spinta a non farsi pagare per i Mondiali 2022

Ancora qualche giorno e la tanto discussa parentesi dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar si concluderà. Sono stati dei campionati del mondo di calcio molto, molto controversi, visto e considerato che nel paese mediorientale, com’è noto, c’è un grave problema di rispetto mancato dei diritti umani. Sono tanti i temi sul tavolo, dal ruolo delle donne ancora sottomesse agli uomini all’omosessualità illegale, passando per lo sfruttamento dei lavoratori migranti per la costruzione degli stadi (molti dei quali sono morti sul lavoro). Ecco, fra gli altri motivi, perché la chiacchieratissima coppia composta da Fedez e Chiara Ferragni ha scelto di non prendere parte ai festeggiamenti in loco.

Così come alle Olimpiadi e ad altri eventi sportivi, anche i Mondiali di Calcio sono un’importante occasione di visibilità per brand e influencer. Il giro di affari del campionato del mondo, oltre ovviamente allo sport di per sé, è strettamento legato anche alle numerose sponsorizzazioni che le aziende mettono in campo. E anche stavolta, a quanto pare, c’è chi si è attivato per permettere a Fedez e Chiara Ferragni di fare un viaggio da mille e una notte in Qatar, facendoli presenziare ai match negli stadi. Ma contrariamente ad altre occasioni la risposta dei coniugi è stata un no secco.

I motivi di questo rifiuto a ricevere i soldi del Qatar i due coniugi li hanno spiegati questa mattina, in occasione di una diretta Instagram di coppia. Fedez ha raccontato: “Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no”, con Chiara Ferragni che gli ha fatto eco spiegando: “Vedere fashion icon mette un po’ tristezza. Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me”.

Quella dei Ferragnez è in effetti una scelta coerente con la linea etica che portano avanti ormai da diverso tempo. I due coniugi sono molto attivi anche dal punto di vista dei diritti civili, con Chiara Ferragni in modo particolare che si è attivata con una serie di campagne a favore della comunità LGBT.

Chiara Ferragni e Fedez: procedono i lavori per la loro nuova casa

Chi lo sa, però, magari i soldi “sporchi” del Qatar avrebbero potuto fare comunque comodo alla coppia per i lunghi e complessi lavori della loro nuova enorme casa milanese.

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi follower rispetto all’avanzamento del cantiere, arrivato già a buon punto. I Ferragnez dovrebbero trasferirsi nel corso del prossimo anno nelle lussuose residenze Libeskind 2, in zona City Life, non lontano dove già abitano. All’interno del nuovo palazzo i coniugi dovrebbero avere accesso anche ad una piscina interna e ad una palestra tutta per loro.