Beatrice Valli, nuova casa con piscina: così ha copiato i Ferragnez

Beatrice Valli sta finalmente e decisamente meglio: dopo i grattacapi di salute dei giorni scorsi, l’influencer e ex volto di Uomini e Donne è tornata a sorridere di recente, dopo aver ricevuto una bella notizia. Proprio pochissime ore fa, infatti, la Valli ha postato per la seconda volta sui social il cantiere della sua nuova casa milanese, che giorno dopo giorno sta prendendo sempre più forma. E proprio oggi (a quanto pare) ha ricevuto la bella news, scoprendo il momento in cui finalmente avrà la possibilità di andare a viverci dentro.

La conferma è arrivata proprio a poche ore di distanza dalla visita del cantiere, con la pubblicazione sul profilo Instagram di Beatrice Valli di nuove foto del “dietro le quinte” di quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti una magione a dir poco pazzesca. L’influencer, che ha condiviso gli stessi scatti anche sul profilo del marito Marco Fantini, ha pubblicato immagini che ritraggono quello che sembra essere a tutti gli effetti un salone centrale, con enormi finestre che danno su Milano. Beatrice e Marco, dunque, si trasferiranno ufficialmente qui nel corso della prossima primavera: c’è un dettaglio, a proposito, che ha insospettito molti!

Beatrice Valli va a vivere nello stesso palazzo dei Ferragnez? Gli indizi

Spulciando fra i commenti di Instagram, infatti, si può notare che sono in molti ad essersi resi conto del fatto che gli elementi presenti nelle foto pubblicate sono gli stessi identici di un post parallelo che mesi fa Fedez e Chiara Ferragni avevano pubblicato. Il palazzo sembra proprio essere lo stesso, con le medesime finestrone e tubature e con una struttura identica. Ma non finisce qui. I fan dei Ferragnez hanno infatti fatto due più due, notando che la conformazione della grande piscina presente nel palazzone dove andranno a vivere Beatrice Valli e Marco Fantini è molto molto simile. Si nota, in particolar modo, lo stesso identico tubo sulla sinistra, in fondo alla sala che ospiterà la piscina.

Beatrice Valli e Marco Fantini, dunque, potrebbero aver deciso di andare a vivere nello stesso stabile dei Ferragnez, che come riporta Elledecor si dovrebbe trovare sempre a Milano CityLife, non distante da dove ora vivono Ferragni e Fedez. Che originalità!