Beatrice e Marco, “Una storia d’amore”: così Fantini ha stregato tutti

Correva l’anno 2014 quando a Uomini e Donne Marco Fantini scorse qualcosa di unico in Beatrice Valli. La scelse, nonostante la ragazza fosse già mamma (ha avuto un figlio chiamato Alessandro da una relazione precedente con Nicolas Bovi). Otto anni dopo, il 29 maggio 2022, la coppia è convolata a nozze, a Capri, con una cerimonia fiabesca. Il dietro le quinte dei preparativi del matrimonio e del party nuziale sono stati filmati per poi essere tradotti in un documentario, Una storia d’amore, mandato in onda su Real Time venerdì 24 giugno in prima serata.

Dal materiale inedito trasmesso, è emersa una coppia ‘normale’ nel quotidiano. La vita di Marco e Beatrice è interamente occupata dal lavoro e dalla famiglia. D’altra parte con tre bimbi piccoli (il già citato Alessandro, e Bianca e Azzurra, le due figlie avute dai ‘Vallini’), di tempo per il resto ce ne è poco.

A stregare il pubblico sintonizzato su Real Time è stato il particolare rapporto tra Fantini e ‘Alle’, il primogenito di Beatrice. “Non è facile gestire una situazione del genere”, ha ammesso l’ex corteggiatrice, riferendosi al fatto che il padre biologico del bimbo è ovviamente un altro. Eppure Marco, con ‘Alle’, è riuscito a costruire un legame rispettoso e profondo. Il piccolo lo adora tanto che lo chiama papà.

Uno dei momenti più toccanti del matrimonio è stato quando Alessandro ha letto una lettera per gli sposi. “A te Marco affido la mia mamma”, uno dei passaggi più commuoventi e incisivi a cui ha fatto seguito un emozionante: “Tanti auguri mamma e papà”. Alla fine il bimbo è corso tra le braccia di Fantini, quel bel ragazzo che considera appunto un padre a tutti gli effetti,

“Ho scoperto con Alle che avrei potuto fare il padre”, ha confessato nel documentario l’ex tronista, che ha stregato tutti. E infatti sui social si sono sprecati i commenti che hanno celebrato la sensibilità del modello.

Altra cosa che ha lasciato il segno è l’affetto che lega Fantini e ‘Bea’ alle rispettive nonne. Particolarmente eccentrica la signora Valli, che non è passata inosservata al matrimonio, sfoggiando una capigliatura rosa. “Essere se stessi e andare avanti per la propria strada”, il messaggio intrinseco del look della donna.

Da segnalare che il documentario non ha visto alcun intervento di altri familiari, eccezion fatta per i personaggi già citati. Dunque nessun contributo nemmeno da parte di Eleonora e Ludovica Valli, le sorelle ‘influencer’ di Beatrice.