Ferragnez, annunciata la serie sulla loro vita: dove e quando vederla

La notizia era nell’aria ormai da diverso tempo ma oggi, 20 settembre, è arrivata l’ufficialità. Fedez e Chiara Ferragni, anche conosciuti con il nomignolo di coppia di Ferragnez, hanno in serbo per noi una serie sulla loro vita. The Ferragnez La Serie, questo il titolo dello show, arriverà molto presto sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Almeno per il momento questi sono gli unici dettagli a nostra disposizione, insieme al mese in cui la serie sarà finalmente disponibile per lo streaming online. Il format arriverà nel mese di dicembre 2021, anche se non ci è momentaneamente concesso sapere la data precisa per il lancio. Qui sotto il trailer ufficiale.

L’arrivo delle primissime immagini della serie dei Ferragnez è stato anticipato via Instagram Stories dai due coniugi con una serie di divertenti teaser. “Tra poco io e la Ferry dobbiamo dirvi una cosa” ha anticipato Federico Lucia, mettendo subito le mani avanti riguardo ad una possibile terza gravidanza della moglie a cui tutti avevano pensato.

Subito dopo l’annuncio, Fedez ha scherzato con Chiara Ferragni sul fatto che, per tutto questo tempo, sia riuscito a mantenere il segreto. Il rapper è infatti conosciuto per le sue gaffe e i suoi spoiler involontari, come quello del pezzo di Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin avvenuto pochi giorni prima della kermesse.

The Ferragnez show: cosa dovremmo aspettarci?

Ma che cosa vedremo, dunque, nel The Ferragnez Show? O per meglio dire: cosa ci sarà che ancora non abbiamo visto? Il docu-reality, un format piuttosto consolidato oltreoceano, sarà un’occasione per assistere ad alcuni momenti inediti della vita della coppia più chiacchierata d’Italia. Ci aspettiamo che Fedez e Chiara Ferragni mostrino un lato inedito di loro, lontano dallo stereotipo della perfezione Instagram e, perché no, diverso da quello che quotidianamente ci propongono sui social.

Prosegue in questo modo la stretta collaborazione della coppia con Amazon. Alla piattaforma fondata da Jeff Bezos la Ferragni aveva concesso l’esclusiva del suo docu-film Unposted, mentre Fedez è il volto (insieme a Mara Maionchi) del divertente show Lol – Chi ride è fuori, di cui è già stata confermata una seconda stagione.