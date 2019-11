Fernanda Lessa in tv: la verità su Bobo Vieri, Clooney e Matt Dillon

Fernanda Lessa a Seconda Vita parla della storia con Bobo Vieri e delle avance di George Clooney e Matt Dillon

Fernanda Lessa è tornata in tv. Dopo le interviste a Verissimo e Domenica Live la top model brasiliana si è raccontata a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time mercoledì 20 novembre alle 21.10 circa. Fernanda, che è rimasta a vivere in Italia nonostante la fine del lavoro nel mondo della moda, ha ripercorso gli anni più bui della sua vita. Quelli legati all’uso spropositato di eroina, ecstasy e alcol. Senza dimenticare il primogenito morto pochi mesi dopo il parto: un dolore devastante per la Lessa, che oggi è mamma di due bambine avute dal musicista Boosta.

Le ultime confidenze di Fernanda Lessa a Seconda Vita

“Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne. Gli eccessi e i soldi mi hanno portato dritta a Hollywood, ma ho rifiutato le avances di George Clooney e Matt Dillon”, ha confidato Fernanda Lessa a Seconda Vita.

Fernanda Lessa ricorda la storia finita male con Vieri

“In Italia ho amato Bobo Vieri, ma lui mi ha lasciato per colpa di un paparazzo. Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia”, ha aggiunto Fernanda Lessa.