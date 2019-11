Fernanda Lessa, Seconda Vita: lacrime per il figlio morto, nuove rivelazioni

Fernanda Lessa in lacrime a Seconda Vita: la modella ricorda il figlio morto e fa una nuova rivelazione

Continua il viaggio di Gabriele Parpiglia su Real Time. Il giornalista ha intervistato, nella serata di mercoledì 20 novembre, Fernanda Lessa. La modella è tornata in tv per raccontare la sua vita, fatta di alti e bassi e di tante difficoltà (dovute soprattutto all’abuso di alcol e droghe). Dopo l’intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin, la Lessa ha ricordato ancora una volta tutte le sue dipendenze, senza dimenticare la morte del suo primo figlio. Un racconto che i telespettatori forse già conoscevano, ma una rivelazione sembra inedita e nuova. La morte di Joaquin, il piccolo morto dopo un’operazione e diversi giorni in terapia intensiva, ha distrutto psicologicamente Fernanda, tanto che a causa di quel tragico evento è caduta nell’alcol: “L’unica cosa che pensavo era quella di tuffarmi nel gin“, ha spiegato alle telecamere di Seconda Vita.

Seconda Vita: Fernanda Lessa parla del figlio morto, intervista commovente

Una carriera bellissima, ingaggi importanti, ma la vita di Fernanda Lessa è stata segnata da diversi fallimenti soprattutto sentimentali e quello più profondo causato dalla morte del suo primo figlio. “Mio figlio è nato, ha fatto sette giorni, poi lo hanno operato ed è stato 15 giorni in terapia intensiva“, l’intervista poi è stata interrotta per la tanta commozione della Lessa. Un ricordo vivo nella sua mente che ancora le fa male, nonostante accanto a lei ha due bellissime figlie. Un episodio però l’ha segnata: “All’ospedale, una venne e mi disse: ‘Ma che madre sei?! Invece di stare con tuo figlio!’ Mi veniva da spaccarle una bottiglia in testa. Ma che ne sai tu di quello che sto passando?!“.

Fernanda Lessa spiega il motivo della morte del figlio Joaquin: “Un malattia che gli ho passato io!“

“Dopo che è morto, abbiamo scoperto il motivo della sua sofferenza. Era una cosa congenita. Per una malattia che gli ho passato io. Aveva una vena in più al cuore, avevo una rabbia e odiavo tutti. Dopo la sua scomparsa, sono stata operata anche io per questo problema“, spiega ancora Fernanda Lessa al programma di Real Time, svelando il motivo della morte prematura del figlio. Ora la modella sta lottando per se stessa e la sua famiglia, ad aiutarla il marito Luca e la terapia che sta seguendo. Nella sua vita anche tante storie importanti, tra cui quella con Bobo Vieri (che ha raccontato in trasmissione con molta simpatia).