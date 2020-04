Fernanda Lessa, paura per il marito: incidente domestico, come sta ora

Brutto incidente per Luca Zocchi, marito dell’ex gieffina Fernanda Lessa: cos’è successo e come sta

Devono essere stati attimi di terrore quelli vissuti da Fernanda Lessa nelle ultime ore. Come raccontato dalla modella sui social, il marito è stato vittima di un serio incidente domestico tanto da far intervenire la Croce Rossa Italiana. Stando ai dettagli forniti dalla Lessa, Luca Zocchi stava armeggiando con la sua moto e saldando alcuni pezzi del mezzo senza utilizzare gli occhiali di protezione (normalmente usati per evitare qualsiasi incidente agli occhi). Una scintilla o forse qualche frammento deve aver creato qualche problema alla vista dell’uomo, rendendo così inevitabile l’intervento dei medici. Nello scatto pubblicato da Fernanda su Instagram, si vedono alcuni uomini, muniti di tute e dispositivi di protezione per il Coronavirus, mentre soccorrono il marito della brasiliana. Tempestivo l’intervento dei medici, nonostante il periodo particolare dove il personale sanitario è impegnato giorno e notte a salvare vite umane a causa della diffusione del Covid-19.

Fernanda Lessa ringrazia i medici: “Angeli notturni”

“Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute. Grazie infinite #crocerossaitaliana in versione #xfiles per in 5 minuti essere arrivati a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia. Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni”, questo quanto pubblicato dall’ex gieffina su Instagram. Poco fa, la donna ha condiviso alcune storie dove si vede Zocchi accanto alla moglie nel loro letto, segno che l’uomo ora sta bene e probabilmente non ci sono state conseguenze gravi.

Paola Di Benedetto punge Lessa e Incorvaia: “Tristi”

Durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, la vincitrice del Grande Fratello Vip si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha replicato alle frasi pronunciate da Fernanda e Clizia in merito ai chili presi durante il reality: “Se alla fine di un percorso così bello ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso mangiando biscotti devi rivedere un paio di cose perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste”.