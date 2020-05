Fernanda Lessa figlio defunto messaggio: “19 anni nel cuore”

Figlio Fernando Lessa, il ricordo condiviso su Instagram

Fernanda Lessa porta nel cuore un lutto che dura 19 anni. Ha perso suo figlio per una malattia congenita, che non si sarebbe mai aspettata di scoprire: in passato aveva confessato che era stata ereditata da lei e per questo era stata costretta a subire un’operazione per evitare complicazioni al cuore. Non dimenticherà mai quello che è successo 19 anni fa in ospedale, quando ha scoperto che suo figlio non ce l’avrebbe fatta: rivivere quel momento, per lei, è estremamente doloroso, ma oggi ha trovato la forza per fargli gli auguri di buon compleanno su Instagram.

Fernanda Lessa, auguri al figlio Joaquim

Questo è stato il messaggio che Fernando Lessa ha scritto per suo figlio: “Pancione nell’anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000. Grazie per il supporto della famiglia”. A Seconda Vita, aveva raccontato qualcosa di più sul suo bambino: “Mio figlio è nato, ha fatto sette giorni, poi lo hanno operato ed è stato 15 giorni in terapia intensiva. All’ospedale, una venne e mi disse: ‘Ma che madre sei? Invece di stare con tuo figlio!’. Mi veniva da spaccarle una bottiglia in testa. Ma che ne sai tu di quello che sto passando?”.

Malattia figlio Fernanda Lessa: ecco cosa successe 19 anni fa…

Solo quando era ormai troppo tardi, Fernando Lessa aveva scoperto qual era la malattia del figlio: “Dopo che è morto, abbiamo scoperto il motivo della sua sofferenza. Era una cosa congenita. Per una malattia che gli ho passato io. Aveva una vena in più al cuore, avevo una rabbia e odiavo tutti. Dopo la sua scomparsa, sono stata operata anche io per questo problema”.