Fernanda e Antonella, pace fatta al Gf Vip: il Web contro Adriana Volpe

Grande Fratello Vip 4, Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno fatto pace: torna il sereno nella Casa di Cinecittà

Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno fatto pace! Sembrava impossibile potesse accadere e invece le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno confermato che in realtà niente è impossibile. Fernanda e Antonella si sono fatte la guerra sin dai primi giorni del reality show e non lo hanno mai nascosto. La rivalità si è accentuata quando la Elia ha nominato per la prima volta l’altra, ammettendo tutta l’antipatia nei suoi confronti. Da quel momento si sono ignorate nella Casa e hanno parlato non bene l’una dell’altra. Sì, perché l’antipatia era reciproca ed entrambe hanno ferito l’altra in qualche modo. Chi ha creduto da sempre nella possibilità che fra le due arrivasse la pace è Adriana Volpe, che è riuscita nel suo intento. Non è molto chiaro quale è stato il momento in cui Antonella e Fernanda hanno fatto pace, ma tutto è avvenuto nella serata di ieri. I concorrenti hanno messo in scena una gara di ballo sulle note di Grease e proprio in questa occasione Adriana è riuscita a far riappacificare le due.

Fernanda Lessa e Antonella Elia, la pace dopo la rivalità al Gf Vip: tutto merito di Adriana

Fernanda ha iniziato a dire che la vincitrice della gara sarebbe dovuta essere Antonella, come quest’ultima ha iniziato a dire che forse non aveva più motivi per provare antipatia. Insomma, d’un tratto le due hanno ricominciato a parlarsi tranquillamente e questo non è passato inosservato su Twitter, dove anche i più attenti alla diretta si sono domandati come sia avvenuto il tutto. Forse Alfonso Signorini stasera darà delucidazioni al pubblico? La pace tra Antonella e Fernanda è di sicuro una notizia, visti gli scontri delle passate settimane. Le due comunque da ieri sera si rivolgono la parola e non si evitano più nella Casa. Fernanda Lessa si è anche confidata con Andrea Montovoli: “Adesso che abbiamo fatto pace pensa che la voce di Antonella non mi dà più fastidio”. Quando l’attore ha detto di essere contento della pace fatta, Fernanda ha risposto: “Sì, anch’io. Perché prima quando apriva la bocca mi venivano i nervi. Adesso no”.

Gf Vip, il Web contro Adriana Volpe che ha messo pace tra Elia e Lessa

Anche Adriana sarà molto contenta di tutto questo, un po’ meno il pubblico del Gf Vip che sperava nella rivalità fra Antonella Elia e Fernanda Lessa per animare un po’ le vicende della Casa… E qualcuno si è scagliato contro l’artefice di tutto questo, ovvero Adriana! Ecco alcuni tweet sulla questione: “Se manco Antonella e Fernanda discutono più siamo proprio alla frutta cioè potevano davvero regalarci trash”, “Niente trash-super-trash tra Antonella e Fernanda. Ma cosa faremo fino a Marzo/Aprile?”. E ancora: “La Volpe sta uccidendo tutte le ultime speranze di una rissa tra Antonella e Fernanda, subito nella mia black list”, “Adriana Volpe subito fuori! Smettila di insistere sulla pace tra Antonella e Fernanda, vogliamo le botte”.

