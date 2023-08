Ferilli, foto incendiaria: “Barca di D’Alema? Di uno più ricco”

Sabrina Ferilli si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno alla normalità e alle registrazione di Tu si que vales, lo show di Maria De Filippi che tornerà presto in prima serata su Canale 5. Approfittando delle alte temperature di questi giorni, l’attrice ha deciso di passare la giornata in barca, come si può vedere in uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram. La Ferilli ha condiviso una foto incendiaria in cui ha inquadrato le gambe, mentre era sdraiata sullo yatch. Di sottofondo, poi un immenso e bellissimo mare, dove ha potuto rilassarsi e combattere il grande caldo degli ultimi giorni di agosto.

La protagonista di “Svegliati amore mio” è molto seguita sui social, vantando un seguito di più di un milione di persone sul suo account Instagram. Per questo, un post del genere non poteva di certo passare inosservato. Migliaia di utenti hanno subito messo mi piace e commentato la foto condivisa da Sabrina e, come spesso accade, non sono mancati i complimenti, ma tantomeno anche le critiche. In tanti, infatti, l’hanno lodata per la sua bellezza, dichiarandosi anche impazienti di rivederla sul piccolo schermo. La Ferilli è rimasta decisamente contenta di tali messaggi, decidendo di rispondere a diversi suoi seguaci.

Tuttavia, c’è anche chi ha colto l’occasione per criticare la 59enne romana, facendo riferimento alle sue ideologie politiche. L’attrice, infatti, non ha mai nascosto i suoi ideali ed è notoriamente una donna di sinistra. Per questo, un utente ha commentato in modo alquanto fuori luogo la foto da lei condivisa, dove, come già menzionato prima, si trova in uno yatch. “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno”, facendo riferimento all’ex Presidente del Consiglio (ovviamente di sinistra) e ad una presunta “relazione” tra i due.

Ma, la Ferilli non ha risposto solo ai suoi ammiratori, bensì anche agli haters, replicando prontamente al commento su Massimo D’Alema, il primo e unico Presidente del consiglio ad avere un passato nel Partito Comunista Italiano. “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”, ha scritto la donna, la quale, a proposito di politica, proprio questa settimana è finita al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni critiche contro la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.