Sabrina Ferilli a sorpresa tuona su Zelensky: l’attrice durissima

In seguito agli ultimi avvenimenti che si stanno verificando in Russia, Sabrina Ferilli ha espresso il suo pensiero sulle parole di Zelenskyj

Come in molti sapranno si tratta di ore cruciali per la Russia. In questi ultimi giorni infatti nella Nazione guidata da Vladimir Putin sta letteralmente accadendo di tutto. A quanto pare il leader del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha deciso di schierarsi contro il Presidente Russo e da qui è stata un escalation di terrore. È da questa mattina che i telegiornali di tutto il mondo stanno aggiornando i cittadini riguardo la situazione e pare proprio che sia scoppiata una vera e propria guerra civile nei territori del Cremlino.

Com’è facile immaginare sono stati molti i personaggi dello spettacolo che, in Italia, hanno voluto esprimere la propria opinione sulla vicenda e tra i tanti a colpire è stata Sabrina Ferilli. L’attrice romana ha infatti pubblicato una story su Instagram nella quale ha risposto a un’affermazione del Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, rendendo chiara la sua posizione a riguardo.

Le parole di Sabrina Ferilli contro Zelensky

A poche ore dall’invasione delle armate del Gruppo Wagner in Russia, è apparsa sul profilo Instagram di Sabrina Ferilli una story nella quale l’attrice ha deciso di esporsi pubblicamente sulla situazione. Dalle sue parole si capisce come l’attrice romana non sia per niente dalla parte del Presidente ucraino Zelenskyj, anzi. Sabrina Ferilli ha infatti sfruttato i suoi canali social per rispondere a un’affermazione che il Presidente ucraino aveva fatto poco prima riferendosi alla situazione Russa e alla risposta di Vladimir Putin all’invasione dell’armata Wagner: “La debolezza della Russia è evidente”. L’attrice romana ha quindi deciso di rispondere a Zelenskyj, facendo capire a tutti molto chiaramente quale sia la sua posizione a riguardo: “Disse l’uomo più sopravvalutato e foraggiato da mesi con soldi e armi da tutto il mondo. Follia! Ed i traditori mi fanno orrore.”

Cosa sta accadendo in Russia

Un vero e proprio evento storico vede protagonista la Russia in queste ore. Questa mattina infatti il leader del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha deciso di ribellarsi all’autorità del Cremlino e ha indetto una rivolta contro la Russia, annunciando che le sue milizie hanno definitivamente attraversato la frontiera entrando nel territorio Russo.

Secondo le ultime ricostruzioni, le truppe di mercenari della Wagner sarebbero entrate a Rostov per rivendicare il controllo di Voronezh. Un evento che molto probabilmente si rivelerà decisivo nel corso della guerra Russo-Ucraina e che fa paura soprattutto ai civili che popolano queste cittadine. Il gruppo Wagner è infatti stato più volte protagonista di feroci battaglie durante l’invasione dell’Ucraina e risulta essere composto da ben 25mila uomini pronti a tutto.