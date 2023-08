Ferilli e Maria, liti vere a Tsqv? Littizzetto: “Sì, vi dico cosa accade”

Le litigate tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi a Tu si que vales sono ormai un cult televisivo. E la domanda che si fanno milioni di telespettatori che seguono le due star è: ma davvero l’attrice romana si incavola così tanto con l’amica del cuore oppure è tutto un teatrino a favor di telecamere? Al quesito ha risposto Luciana Littizzetto che è entrata quest’anno a far parte del cast di TSQV, in sostituzione di Teo Mammucari. Lo show di Canale Cinque, campione d’ascolti del sabato sera, è già in cantiere e diverse puntate sono già state registrate. Insomma, ‘Lucianina’ ha già visto all’opera l’amica ‘Queen Mary’ e Sabrina. Ecco che cosa ha rivelato in un’intervista rilasciata al magazine Gente.

“Il suo grande talento (di Maria, ndr) è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si inc**za come un puma”, ha rivelato la Littizzetto, spiegando che le liti ci sono realmente. Certo non si parla di alterchi in grado di far vacillare un’amicizia solida, ma di incavolature belle e buone. Sempre ‘Lucianina’ a proposito di quel che accade nel dietro le quinte di Tu si que vales: “Le due vanno avanti per ore. Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere. Ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano “ao”, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”.

Spazio poi all’impatto avuto con il programma: “La prima cosa è che abbiamo i concorrenti a tre metri da noi. Riesco a vedere le emozioni, le palpebre che ballano, i polsi che tremano, tutto. È normale avere paura quando ti devi esibire davanti a cinque pirla come noi”.

Littizzetto: “Così ho conosciuto Maria De Filippi”

Dopodiché largo a come ha conosciuto la De Filippi, con la quale condivide da anni un rapporto di amicizia. Tutto ha avuto inizio quando la conduttrice pavese la invitò per la prima volta a C’è posta per te. Era il periodo in cui Maria aveva iniziato con l’affidamento del figlio Gabriele:

“Maria mi chiamò moltissimi anni fa a fare C’è Posta per Te. In quel periodo lei aveva cominciato con l’affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava. Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto “ma sei creti*a”, che poi è la sua risposta standard con me. E mi ha spiegato che tu sei tu, fai quello che puoi e quello che sei”.

Tu si que vales 2023, il cast e gli scontri con Ballando con le Stelle

La nuova stagione di TSQV aprirà i battenti sabato 23 settembre e andrà a scontrarsi su Rai Uno con Arena Suzuki di Amadeus. Una sfida tra titani. Nelle ultime puntate, invece, Maria De Filippi se la vedrà nuovamente con la corazzata di Milly Carlucci, in onda dal 21 ottobre con Ballando con le stelle 2023.

Per quel che riguarda la giuria di Tu si que vales, come prima accennato, c’è stato un cambiamento: fuori Teo Mammucari, dentro Luciana Littizzetto. Confermati Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e naturalmente la stessa Maria De Filippi.