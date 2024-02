Ferilli disponibile per Sanremo 2025? Replica sincera, da applausi

Grande attesa per il ritorno in una fiction Rai di Sabrina Ferilli, che, a distanza di dodici anni, da lunedì 19 febbraio, sarà protagonista in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato con la serie tv “Gloria”, diretta da Fausto Brizzi e la cui cifra stilistica e il tono dissacrante e ironico sul mondo del cinema, della tv, del divismo e di Hollywood. Nelle scorse ore l’attrice romana ha affrontato la conferenza stampa di presentazione in cui le è stata anche posta una curiosa domanda relativa al Festival di Sanremo. Ancor più curiosa la risposta che ha dato.

Come è noto Amadeus ha annunciato che quello del 2024 è stato il suo ultimo Festival. “Si è chiuso un cerchio, lascio”, ha ribadito domenica, dopo aver fatto incetta di record. Dunque la Rai si vede costretta a trovare un sostituto all’altezza. Sarà una sorta di mission impossible perché fare meglio o almeno eguagliare “Ama” sarà davvero un’impresa titanica.

A Sabrina Ferilli è stato domandato se lei sarebbe disponibile a raccogliere l’eredità pesante di Amadeus? La risposta è stata “assolutamente no”. Viva la sincerità. “Io? Non sarei in grado, non saprei da che parte iniziare. Amadeus è uno straordinario conduttore, è preparatissimo, è capace di gestire certe situazioni, di intrattenere e di metterti a tuo agio. Chissà chi sarà quel pazzo che dirà di sì al prossimo Festival…”.

In un mondo, quello della tv, dove tantissimi sgomitano e venderebbero ciò che hanno di più prezioso, c’è anche chi, come la Ferilli, ha l’umiltà di sapere cosa è nelle proprie corde e cosa no. L’attrice capitolina ha anche perfettamente ragione quando dice in modo simpatico che è “pazzo” colui che decide di raccogliere il testimone lasciato da Sebastiani.

Bonolis in pole position per Sanremo 2025

Nelle scorse ore, si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero alla guida di Sanremo 2025 Paolo Bonolis. Il conduttore di Caio Darwin, il cui contratto a Mediaset scadrà a giugno, è uno dei pochi nomi di peso che ha le carte in regola per tentare di non far rimpiangere Amadeus. Anche perché il Festival lo ha già condotto ottenendo eccellenti risultati. Lo stesso Bonolis, poche settimane fa, ha spiegato che sarebbe pronto a tornare sul palco Ariston, a patto che gli venga lasciata carta bianca per rinnovare la competizione canora.