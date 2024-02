Corona: “Ecco chi condurrà Sanremo 2025” (è la sola scelta valida)

Fabrizio Corona, sulla testata Dillinger News, ha rivelato in anteprima, secondo le informazioni in suo possesso, chi sostituirà Amadeus alla guida del prossimo Festival di Sanremo. Secondo l’ex re dei paparazzi, a raccogliere la pesantissima eredità di Amedeo Sebastiani e Fiorello sarà Paolo Bonolis che già conosce perfettamente la macchina organizzativa della kermesse avendo già alle spalle due edizioni del concorso canoro più prestigioso del Bel Paese.

Amadeus, conclusa la 74esima edizione del Festival (diversi i record di ascolti fatti registrare), ha ribadito che nel 2025 si dedicherà ad altri progetti. La Rai rimane in pressing nella speranza che possa cambiare idea anche se al momento il conduttore è più che convinto della sua scelta. Da qui il piano B, anzi ora il piano A della tv di Stato: arruolare Bonolis. L’indiscrezione di Corona appare tutt’altro che infondata, soprattutto alla luce delle ultime mosse dell’istrionico presentatore romano.

Di recente Bonolis, in una intervista rilasciata al quotidiano torinese La Stampa, ha sorpreso tutti spiegando che a giugno gli scade il contratto con Mediaset e che quasi certamente non rinnoverà (Pier Silvio Berlusconi sta provando a trattenere il conduttore, ma l’impresa non è per nulla facile). “Ho bisogno di nuovi stimoli – ha dichiarato Bonolis -. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni”. L’ex marito di Sonia Bruganelli ha aggiunto che ha tenuto duro in quanto ai suoi programmi lavorano molte persone che hanno famiglia, ma che ora è arrivato il momento di fermarsi.

Sempre a La Stampa, a proposito di Sanremo, ha commentato: ““Se dovessi prendere in considerazione l’idea di condurlo, servirebbe un investimento importante e un’idea che ‘eventizzi’ la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv”. Tradotto: se la Rai dovesse proporgli la conduzione del Festival e dovesse dargli carta bianca, risponderebbe con un sì.

Solo una coincidenza che Bonolis, proprio nel momento in cui è rimasto vacante il posto della direzione di Sanremo, abbia deciso di prendersi una pausa da Mediaset? Forse sì, ma forse anche no. Lecito pensare che il presentatore abbia già avuto contatti con la Rai per il “dopo Amadeus” e che abbia pure avuto qualche garanzia. Da qui potrebbe essere nata l’esigenza di tenersi libero sul mercato televisivo. D’altra parte è forse il solo nome valido sulla piazza che ha le carte in regola per non far rimpiangere “Ama” e che ha le cosiddette ‘skills’ per organizzare un Festival nuovo di zecca, come a dire di ‘rottura’ dopo il brillante quinquennio che ha visto protagonista Sebastiani.