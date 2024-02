Ferilli a Domenica In: il dettaglio dell’ora e la stizza di Mara Venier

Sabrina Ferilli ospite a Domenica In nella puntata del 18 febbraio 2024. L’attrice romana è sbarcata nel salotto orchestrato da Mara Venier per presentare la fiction Gloria (in partenza lunedì 19 febbraio) di cui è protagonista. La serie tv segna il suo ritorno in Rai dopo 13 anni di assenza in qualità di interprete. Un paio di curiosità relative all’ospitata nel varietà dell’ammiraglia Rai. Il primo riguarda il dettaglio dell’ora in cui la Ferilli si è materializzata in studio, il secondo è il fuori programma che ha visto la padrona di casa stizzirsi con qualcuno dei suoi collaboratori o del pubblico.

Si parta dal fuori programma. Subito dopo aver accolto l’attrice capitolina e averla fatta accomodare, la Venier ha fermato la chiacchierata ed ha fulminato qualcuno non ripreso dalle telecamere. La conduttrice veneziana è stata infastidiata per il chiasso profuso. “Silenzio, per cortesia, ve lo chiedo per favore”, ha chiosato con tono chiaramente irritato. Ottenuto quanto richiesto, ha ripreso l’intervista con l’ospite.

io che faccio stare zitta la mia famiglia perche devo ascoltare sabrina #domenicain pic.twitter.com/gh3Cco8tap — Chair (@machepercaso) February 18, 2024

Questione orario dell’ospitata: Sabrina Ferilli si è palesata a Domenica In qualche minuto dopo le 16:30. Una coincidenza oppure una scelta ben ponderata per non andare in contrapposizione con l’amica Maria De Filippi che, come è noto, la domenica dalle 14 alla 16.30 è in onda con Amici? Non è dato saperlo. Secondo alcuni l’orario post 16:30 non è stata affatto una coincidenza, bensì un segno di rispetto nei confronti di “Queen Mary”. Le due condividono, oltre a un rapporto professionale (da anni la Ferilli è una dei protagonisti di Tu si que vales), anche un legame di profonda amicizia che va oltre le telecamere televisive.

Mara Venier: la stoccata sul caso censura, nuove critiche

Nel corso della puntata, durante l’ospitata di Gigliola Cinquetti, Mara Venier ha lanciato una stoccata a coloro che l’hanno accusata di aver censurato Dargen D’Amico la scorsa settimana. L’uscita è andata di traverso a una buona fetta di telespettatori sintonizzati su Rai Uno. Sui social, infatti, sono state tante le critiche di coloro che hanno ritenuto fuori luogo la scelta della conduttrice veneta.