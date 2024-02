Domenica In, Venier: “Qui si può dire tutto”. Il pubblico s’inferocisce

Dopo la difficile settimana appena trascorsa, Mara Venier, nel corso dell’ospitata di Gigliola Cinquetti, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Peccato che diversi telespettatori, almeno a giudicare dai commenti a caldo piovuti sui social, non abbiano preso benissimo il fatto. Ma si proceda con ordine: nella scorsa puntata di Domenica In, quella dedicata a Sanremo, la conduttrice ha prima stoppato Dargen D’Amico mentre parlava di immigrazione (lei si è giustificata dicendo che lo ha fermato per esigenze di scaletta) e poi ha letto un controverso comunicato pro Israele inviato dall’ad Rai Roberto Sergio in risposta a quanto affermato da Ghali. La vicenda ha provocato una bufera mediatica.

Ebbene, sette giorni dopo, ‘Zia Mara’ è tornata in video. Durante la chiacchierata con la Cinquetti, quest’ultima ha lanciato una dedica zuccherosa al marito: “Luciano, ti amo”. La Venier ha commentato sorpresa, per poi tornare sulle critiche che l’hanno travolta:

“Gigliola sei una pazza, mai mi sarei aspettata da te, così riservata, che dicessi “ti amo Luciano” pubblicamente. Mi piaci molto (…). Vuoi dire qualcosa? Alla nostra età possiamo dire tutto. Perché qui si può dire tutto, da 30 anni che qua da me si può dire tutto”.

Parole ovviamente che sono state una risposta a coloro che l’hanno accusata di censura e di essere una “serva del potere”. Su X o Twitter, che dir si voglia, la stilettata della conduttrice veneziana non è passata inosservata ed ha innescato nuove critiche. Molti coloro che l’hanno biasimata, sostenendo che una simile presa di posizione sia stata fuori luogo. Tra le critiche anche dei deprecabili insulti. Di seguito una raccolta delle reazioni del pubblico:

Ma anziché ste frecciatine da ragazzina, perché non ti ripigli e parli chiaramente? Qui fa la spavalda poi su Instagram frigna e fa la vittima.

“Qui si può dire tutto.” Mara MA ANCHE VAFFA***LO EH”.

Mara vai a ca*are.

Mara… statte un po’ zitta.

“Alla nostra età possiamo dire tutto”. “QUI si può dire tutto”. Stai a pija per il c*lo?”.

Mara che insiste nel dire che da lei si può dire tutto, ma non mi è sembrato così Domenica scorsa… Bha…

Certo Mara, in Rai si può dire tutto salvo poi ricevere comunicati da leggere.

Dopo la gaffe di domenica scorsa? Ora è meglio non parlare perché prendi in giro tutti noi.

Qui è da 30 anni che si può dire tutto tranne “Stop al genocidio”.

Mara Venier ha la coscienza sporca… Quindi mette in mezzo l’età e con la scusa dice che può dire tutto alla sua età… TESORO HAI DETTO NA CAZ**TA GROSSA COME NA CASA”.

La Zia Mara con le sue uscite può imbambolare solo i cogl***i”.

La pagliaccia Venier ha ricominciato frizzi&lazzi del suo circo barnum senza colpo ferire. Ingoiando rospo Ghali e il comunicato sionista stile minculpop è preistoria, archiviato, the show must go on. Nella Rai meloniana funziona cosi!

Si può dire tutto? Si solo le caz…. le cose serie no!

Qua da me si può dire tutto. Una vergogna.

Sei sicura che da te è concesso dire TUTTO? Perché una settimana fa mi sembra che dargen venisse censurato e i giornalisti ripresi subito dopo… Bo, inutili ste parac*late di mer*a, non le sopporto.

Dargen D’Amico non doveva essere invitato a Domenica In?

Pochi giorni fa la conduttrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che avrebbe invitato nuovamente Dargen D’Amico a Domenica In in modo tale che si potesse esprimere senza avere problemi di tempo. Del cantante, però, non c’è stata traccia durante la puntata in onda il 18 febbraio.