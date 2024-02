Domenica In, ospitata annunciata ma saltata: cha amaro in bocca

I Ricchi e pover, Francesco Renga, Nek, il Tre, Sabrina Ferilli, Mr. Rain, Fabrizio Moro, Edoardo Pesce, Gigliola Cinquetti e il cast di Mare Fuori 4 (Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Giovanna Sannino): sono questi gli ospiti annunciati a Domenica In in vista della puntata del 18 febbraio. Nessuna traccia di Dargen D’Amico dopo che sulla Rai e su Mara Venier sono piovute pesanti accuse di censura una settimana fa, quando il cantante è stato interrotto dalla conduttrice veneziana mentre stava parlando del tema relativo all’immigrazione.

La stessa padrona di casa del programma, pochi giorni dopo, in una intervista rilasciata al giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, dopo essersi difesa e aver sostenuto che in vita sua mai ha censurato qualcuno e che lo stop al discorso di D’Amico era arrivato solamente per esigenze di scaletta, aveva anche invitato pubblicamente l’artista in studio: “Mi dispiace avere interrotto Dargen, lo aspetto domenica da me”. Peccato che di D’Amico, nella lista degli ospiti della puntata del 18 febbraio, non c’è traccia. E la questione lascia parecchio amaro in bocca.

Non è chiaro se l’invito sia stato fatto pervenire al musicista e sia stato declinato oppure se semplicemente Domenica In ha optato per avere altri ospiti. Quel che appare certo è che Dargen non interverrà in alcun modo. Per lo meno non lo farà questa domenica. Si attende la versione del diretto interessato oppure quella ufficiale del programma di Rai Uno. Non è nemmeno da escludere (anzi è l’ipotesi più probabile) che non sarà fornita alcuna spiegazione e che si cercherà di far finire l’argomento nel dimenticatoio dopo la bufera che ha investito la Venier e la tv di Stato questa settimana.

Il post di Mara Venier che cita Bob Marley

A proposito della Venier, nelle scorse ore, sul suo proprio profilo Instagram, ha scelto di pubblicare un post alquanto emblematico in merito al momento che sta vivendo. In particolare, la conduttrice veneziana ha riportato una celebre frase di Bob Marley con in sottofondo le note di Redemption Song del cantante giamaicano. Trattasi di un gesto che la ‘Zia’ ha voluto fare per descrivere il suo stato d’animo attuale: