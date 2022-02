La felpa di Totti col codice fiscale è un must: marca, dove trovarla e prezzo

La felpa col codice fiscale di Francesco Totti sta facendo impazzire il Web. E naturalmente poteva mai mancare una polemica? No, non si è fatta attendere. Oggi si parla del fatto che Totti vada in giro con un dato sensibile e riservato ricamato sulla sua felpa. In realtà bisogna domandarsi se davvero il codice fiscale sia un dato così privato e riservato: basta conoscere luogo e data di nascita di una persona per calcolarlo velocemente su internet. E nel caso di personaggi noti, di cui si sa vita morte e miracoli, non è mica complicato sapere dove e quando è nato.

C’è anche chi si sta facendo un’altra domanda: dove ha preso Totti la felpa col codice fiscale? Ebbene, come fatto notare anche da Il Fatto Quotidiano, si tratta di un vero e proprio brand. Francesco non si è recato in una tipografia per avere una felpa col codice fiscale da indossare, insomma. No, affatto: il marchio della felpa è In case you didn’t know who I am, che tradotto significa “Nel caso non sapessi chi sono”, o al plurale “non sapeste”. Questa frase è riportata anche sul cappuccio della felpa, che se indossato e con la testa chinata in avanti allora risultano visibili domanda (sul cappuccio) e risposta (sul petto).

Si tratta di un brand romano che personalizza capi di abbigliamento, non soltanto col codice fiscale. Per esempio la risposta alla domanda sul cappuccio potrebbe essere un’altra: non per forza bisogna scrivere il proprio codice fiscale sulla felpa come Totti, insomma. Per esempio sfogliando le foto sul profilo Instagram del marchio si notano altre felpe con su scritto “Ask my mum” – “Chiedi a mia mamma” – nel caso di una bambina. Oppure ancora Tommaso Zorzi ne indossa una con scritto “Ask your boyfriend”, ovvero “Chiedi al tuo fidanzato”. C’è anche in versione femminile, quindi rivolto a una fidanzata con “Ask your girlfriend”.

Totti non è l’unico Vip ad avere questa felpa. Ne ha una anche Zorzi, così come Zoe Cristofoli e la Iena Nicolò De Devitiis. Dove si acquista la felpa col codice fiscale di In case you didn’t know who I am? Basterà rivolgersi al profilo Instagram del brand, anche per chiederne il prezzo, che non risulta sul Web; usata si trova tra i 40€ e i 70€, invece. Per il momento il marchio sembra essere quasi fermo ma dopo le storie di cui Totti ha smentito la crisi con Ilary dovranno riprendere il lavoro a pieno ritmo.