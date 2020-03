Felipe di Una Vita, Marc Parejo svela un retroscena su Raffaella Carrà

Felipe di Una Vita, Marc Parejo e il retroscena riguardante Raffaella Carrà

Marc Parejo, Felipe di Una Una Vita, svela un inaspettato retroscena su Raffaella Carrà, nel corso della sua intervista su Vero Tv. L’attore, inoltre, racconta quali sono le sue speranze per il futuro e non solo. L’interprete dell’avvocato di Acacias 38 decide anche di lasciare qualche anticipazione su ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate della soap spagnola. Ma in particolare, rivela un aneddoto sulla nostra Raffaella Carrà! Ebbene, secondo quanto racconta Parejo, la cantante avrebbe voluto incontrarlo, in quanto grande fan della serie. Durante una serata di gala, presentata proprio da lei, la Carrà avrebbe espresso il desiderio di incontrare l’interprete di Felipe. Ed è in questa circostanza che l’attore ha avuto l’onore di salutare e scambiare qualche chiacchiera con la Carrà. Nel corso della sua intervista, Parejo ammette che non dimenticherà mai questo loro incontro. Per Marc deve essere sicuramente stato un grande piacere poter rendere felice una cantante così conosciuta e amata in Italia e in Spagna.

Una Vita, Marc Parejo (Felipe) svela un retroscena: “La Carrà continuava a chiedere di me”

“Raffaella Carrà, che è molto popolare in Spagna per via di un programma musicale degli anni ’70, un paio di anni fa ha presentato una serata di gala a cui mi invitarono per un duetto con lei”, inizia così il suo racconto Marc Parejo sul settimanale italiano. L’attore poi continua, scendendo nel dettaglio: “Quando arrivai negli studi mi dissero che la Carrà da due giorni continuava a chiedere di me, mi voleva conoscere in quanto è una fan di Una Vita. Fu molto affettuosa, ricorderò per sempre il nostro incontro”. Un momento speciale quello vissuto dall’interprete di Felipe Alvarez Hermoso, che ora sogna di creare un gruppo musicale. Nei sogni nel cassetto dell’attore c’è, infatti, la musica. Ha già registrato diversi brani e gli piacerebbe venire anche qui in Italia a esibirsi.

Marc Parejo, anticipazioni puntate italiane Una Vita: Felipe e Ramon protagonisti assoluti

Nonostante abbia raccontato qualche dettaglio della sua vita, Parejo preferisce non parlare della sua vita privata. Lui stesso ammette di esserne molto geloso. Detto ciò, nella sua intervista, rivela qualche anticipazione di Una Vita. Nel corso delle prossime puntate, vedremo Felipe e Ramon diventare “protagonisti assoluti” della soap, ma anche grandi nemici!