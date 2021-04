Felicissima Sera, Raoul Bova: Pio e Amedeo lo ‘umiliano’ sugli ascolti

Accolto tra gli applausi del pubblico presente, Raoul Bova è stato l’ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera. Pio si è reso protagonista di una gaffe volontaria. Il comico si è congratulato per il successo di ascolti della fiction Buongiorno, Mamma!, in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Ad oggi sono due le puntate trasmesse, ma il padrone di casa del varietà ha dichiarato di averle viste tutte e sei. La serie con Bova ha perso qualcosa, in termini di ascolti tv, rispetto all’esordio, 3.871.000 con il 18%. La seconda puntata ha conquistato 3.464.000 spettatori con il 16,2% di share. Amedeo, invece, gli ha tirato una frecciatina proprio sugli ascolti:

“Tu fai il 18%, noi il 21% di share e ci stiamo comprando pure l’azienda!”

Il compagno di Rocío Muñoz Morales è stato messo sotto torchio a Felicissima Sera nel segmento denominato “Che Interviste Che Fa”. Tra le altre cose, ha ripercorso il suo periodo in America. Ha un bel ricordo delle sue esperienze a Hollywood, il suo primo film è stato proprio con Stallone. Ha svelato che con Madonna c’è stato solo un bacio e ha fatto chiarezza sul flirt con Sharon Stone. Raoul Bova ha smentito tutto, sostenendo che a volte basta una foto che si crei un equivoco.

La storia risale al 1996. Galeotta sarebbe stata la cena organizzata in onore dell’attrice da Giancarlo Giammetti, il partner di Valentino, tra i due attori. All’epoca dei fatti qualcuno notò uno sguardo e un drink di troppo. Il gossip scoppiò dopo le rivelazioni di Aileen Mehle. La cronista rosa del Women’s Wear Daily aveva sostenuto che quando Sharon Stone partì da Roma si lasciò dietro un attore italiano di 24 anni di nome Raoul Bova.

A Felicissima Sera, dopo la rivelazione di Ramazzotti sulla Hunziker, l’attore si è reso protagonista di uno sketch con Pasquale Iannuzzi. Quest’ultimo è stato annunciato da Pio e Amedeo come un grande attore. Il duo comico ha svelato in diretta che l’amico pugliese è un attore che ambisce a conoscerlo e lavorare con lui.

Bova a Felicissima Sera incastrato da Pio e Amedeo: il gesto per Iannuzzi

Iannuzzi si è presentato al pubblico come regista di film cortometraggi e lungometraggi. Ha svelato di aver realizzato sette film e quest’anno farà l’ottavo, scritto e diretto da lui. Proprio l’uomo ha fatto una richiesta a Raoul Bova:

“Mi piacerebbe che Bova venisse a fare il padre della figlia di cui mi innamoro. È un film comico questo”

La scena è stata improvvisata a Felicissima Sera ed è risultante esilarante. Incastrato da Pio e Amedeo, Raoul Bova è stato costretto a firmare un assegno da ottomila euro a Iannuzzi per la realizzazione del suo film.