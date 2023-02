Come già preannunciato dalla Mediaset mesi fa, lo show del duo comico Pio e Amedeo “Felicissima sera” si prepara a tornare con la sua seconda stagione questa primavera. La prima edizione del programma aveva ottenuto ottimi ascolti, oltre ad aver creato un importante dibattito sui social, per cui Canale 5 ha deciso di puntare di nuovo sul varietà. La concessionaria pubblicitaria di Mediaset, Publitalia, ha pubblicato i palinsesti della rete per il primo trimestre del nuovo anno ed ha indicato i mercoledì di aprile come il giorno di messa in onda del programma. Tuttavia, come riporta il sito “Fanpage” la partenza della trasmissione sarebbe stata anticipata.

A quanto pare, “Felicissima sera” aprirà i battenti il prossimo venerdì 24 marzo, dunque prima del previsto. Non si sa ancora il numero di puntate che andranno in onda questa stagione e se ci sarà una promozione rispetto alle tre puntate della prima edizione del 2021. Ai tempi, lo show aveva scatenato numerose polemiche. In particolare, Pio e Amedeo sfidarono il ‘politicamente corretto’ attraverso monologhi sull’importanza di distinguere l’intenzione con cui si pronuncia una determinata parola dalla parola stessa, qualsiasi essa sia. Per questo discorso, il duo comico aveva ricevuto una pioggia di critiche, ma il programma fu comunque un successo. I tempi, però, sembrano essere cambiati: lo scorso autunno il loro “Emigratis”, infatti, ha ottenuto ascolti alquanto deludenti. Cosa succederà quest’anno con gli imprevidibili comici?

Colapesce e Dimartino e il paragone con Pio e Amedeo

Colapesce e Di Martino, duo musicale reduce dal Festival di Sanremo, sono stati ospiti di “Cachemire Podcast”, in cui hanno risposto alle domande dei conduttori facendo delle confessioni inedite. Ad esempio, hanno dichiarato di non apprezzare il continuo paragone con la coppia di comici Pio e Amedeo. In effetti, il confronto non sussiste dato che le due coppie si occupano di ambiti totalmente diversi. In ogni caso, Colapesce ha raccontato di essersi particolarmente innervosito quando un giornalista gli ha fatto notare una certa somiglianza con Amedeo: “Gli ho detto: ‘Guarda, io me ne posso anche andare adesso e ti mando a fare in culo’. Ha esordito malissimo”. Insomma, tra un’ironia e l’altra, il cantante ha fatto questa rivelazione che ha fatto calare il gelo in studio.