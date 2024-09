Fedez vs Tony Effe e Chiara Biasi: Lucarelli lo affonda (a ragione)

Selvaggia Lucarelli dice finalmente la sua sul dissing tra Fedez e Tony Effe. Ma, si proceda con ordine. I due rapper, una volta grandi amici, si sono allontanati prima dell’estate per dei motivi ancora non molto chiari. Dopo essersi tolti reciprocamente il segui su Instagram, Tony è stato avvistato insieme a Chiara Ferragni, per poi lanciare diverse frecciatine al cantante di Rozzano. Ma, quella che fino a un paio di giorni fa pareva essere solamente una ‘guerra fredda‘, ha preso una piega del tutto diversa quando la voce di “Sesso e Samba” ha deciso di ‘dissare‘ Fedez e Niky Savage (rapper con cui Federico ha collaborato nel suo ultimo singolo) in una barra scritta appositamente per il Red Bull 64 Bars.

Fedez risponde a Tony Effe: perché ha coinvolto Chiara Biasi

Nel brano, Tony Effe ha provocato Fedez, citando la sua ex moglie Chiara Ferragni e insultando il suo energy drink “Boem”. Sono bastati pochi secondi di traccia per scatenare la rabbia dell’ex giudice di X Factor, che 24 ore dopo ha pubblicato il suo dissing di risposta, della durata di quasi tre minuti e intitolato “L’infanzia difficile di un benestante”. Nel pezzo, Fedez ci è andato giù pesante e ha non ha risparmiato colpi: lo ha accusato di aver scritto a colei che chiama ancora sua “moglie“; ha fatto riferimento a presunti insulti razziali pronunciati da Tony; e ha coinvolto anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, etichettandolo come un “infame” per frequentare l’ex di un amico.

Ma, Giulia e Andrea non sono gli unici che Fedez ha tirato in ballo in questa ‘faida’. Difatti, nel video è apparsa anche l’ex di Tony Effe, Taylor Mega, che lo ha accusato di essere stato “mantenuto” da lei. La stoccata più pesante, però, è stata rivolta a Chiara Biasi, grande amica di Chiara Ferragni, che ha espresso il suo sostegno a Tony commentando sotto il video del suo dissing. “Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip vi fate la piega”, ha detto Fedez, alludendo all’uso di stupefacenti che farebbero entrambi.

Selvaggia Lucarelli: commento ‘clinico’ sul dissing di Fedez

Ebbene, dopo questo dissing, in tanti aspettavano il commento di Selvaggia Lucarelli, che è finalmente arrivato poco fa. La giornalista ha criticato duramente il rapper, non solo per i termini utilizzati contro Tony Effe, ma soprattutto per aver coinvolto Chiara Biasi, rivelando dettagli della sua vita privata. Va detto, infatti, che il brano ha scatenato una valanga di insulti contro l’influencer da parte degli utenti social, costringendola a disattivare i commenti sotto i suoi post. Ecco le parole scritte dalla Lucarelli nelle sue storie Instagram:

Ah ma quindi il tizio che gira con gli ultras e pochi mesi fa andava da Fazio dicendo che le parole sono importanti e bisogna stare attenti a utilizzarle ha appena dato del drogato a Tony Effe? Non solo. Gli dice “c*ackomane” e tira pure dentro Chiara Biasi sostenendo che si faccia di keta. Ma è diventato proprio un kattivone. Ah, ho visto che perc*la pure il personal trainer, quello dell’indimenticabile “IO NON C’ERO”. Ora scusate ma non posso occuparmi di Fedez che dà della tossica ad una influencer, sono troppo impegnata a difendermi dalle innumerevoli cause (alcune scoperte da poco) che mi ha fatto lui per “bimbomin*ia” e altre offese terribili. Perché, le parole sono importanti, ma solo quelle che dicono a lui. Per quelle corre in tribunale. Proprio un kattivone di strada. A parte quando lo dice alla mamma, lo dice all’avvocato.

detesto dirlo ma ha servito pic.twitter.com/Nd5LxwUSWJ — elena (@badchanneI) September 19, 2024

“Questo è ciò che sta accadendo sulla pagina di Chiara Biasi dopo che Fedez le ha dato della tossica”, ha poi scritto mostrando una serie di commenti pieni di insulti sul profilo Instagram dell’influencer. Dunque, Selvaggia non si è trattenuto e ha inchiodato Fedez, evidenziando apertamente la sua ipocrisia. Il rapper risponderà alla giornalista? Non resta che attendere per scoprirlo.