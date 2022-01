Fedez vittima di truffa, sventata dalla madre: cosa è successo, la cifra

Fedez ha rischiato di essere truffato ed è stata sua mamma ad accorgersi di quanto stava accadendo. Annamaria Berrinzaghi, questo il nome della madre, è l’amministratrice delegata della Doom, acronimo di Dream Of Ordinary Madness, ed è la società di Fedez. Il rapper ha scelto di affidarsi a sua madre per curare la sua società perché è di sicuro una delle poche persone di cui può fidarsi davvero. Anche nella serie tv The Ferragnez Federico Lucia, questo il suo vero nome, ha spiegato di essere arrivato al punto in cui si fida poco delle persone dopo aver ricevuto delle delusioni. L’allusione era anche alle collaborazioni e alle amicizie finite con Rovazzi e J-Ax, molto probabilmente, pure se non ha fatto il loro nome.

Il fatto che ha rischiato di essere truffato stavolta potrebbe averlo spinto a chiudersi in sé stesso. E potrebbe essere questo il motivo dietro la sua pausa dai social network. Di sicuro la notizia del tentativo di truffa a Fedez spiegherebbe il suo silenzio su Instagram, dove invece di solito è molto attivo. Ma cosa è successo? Come riportato dai quotidiani online, tra cui Open, la signora Berrinzaghi ha sventato una truffa da 100mila euro all’azienda. La società si occupa dei diritti d’immagine di Fedez e di scouting di giovani artisti. Di mezzo ci sarebbe un contratto pubblicitario con il marchio Seven, che però è estraneo ai fatti.

Al momento il pubblico ministero di Milano sta indagando sull’accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti, un ex dipendente della Doom avrebbe fatto credere a Fedez e a sua mamma di aver chiuso un contratto di sponsorizzazione con la Seven per 250mila euro. In realtà, però, la Seven aveva offerto 350mila euro. I 100mila euro non rivelati alla Doom sarebbero dovuti finire a un’altra società, dove questo ex dipendente sarebbe stato assunto successivamente.

Stando agli atti, inoltre, il soggetto sotto accusa avrebbe anche convinto la Seven a versare i 100mila euro direttamente all’altra società dicendo che si trattava “di una operazione intercompany”. In realtà però questi accordi non c’erano con la Doom. La mamma di Fedez ha scoperto la truffa e ha denunciato tutto. Nei giorni scorsi pare sia arrivato l’avviso di garanzia all’ex dipendente.