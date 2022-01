Fedez sparito dai social, fan in ansia: preoccupazioni e accuse a Chiara

Fedez è sparito dai social: cosa sta succedendo? Il rapper si è sempre mostrato su Instagram, nel bene o nel male, ma negli ultimi giorni qualcosa deve essere successo per forza. Per un paio di giorni circa i comportamenti social di Fedez e Chiara Ferragni sono stati così insoliti da spingere i più a pensare a una crisi di coppia. Sarebbe stata una crisi improvvisa, anzi più che improvvisa visto che due giorni prima erano insieme in vacanza in Svizzera. E infatti i due senza commentare apertamente i gossip hanno voluto tranquillizzare chi si è affezionato a loro postando una foto delle loro mani, una incastrata nell’altra.

Smentita la crisi, però, il profilo Instagram di Fedez è rimasto comunque inattivo. Chiara ha ripreso le sue attività da influencer e nei suoi video si intravede ogni tanto anche il marito. Eppure, chi li segue da tempo non ha potuto fare a meno di notare lo sguardo spento e diverso di Fedez, anche mentre fa mangiare la figlia Vittoria. I bimbi sono sempre riusciti a strappare un sorriso a Federico, ma stavolta è diverso. Oggi Chiara ha postato delle stories in cui sono al parco con Leone, Federico spinge il figlio sull’altalena ma anche in questo caso i fan hanno notato qualcosa di diverso in lui. E poi c’è la foto di spalle, anche questa ha preoccupato qualcuno, ma sembra una semplice foto di famiglia, ma di spalle.

Così su Twitter molti si sono espressi in merito e hanno esternato le loro preoccupazioni per Fedez sparito dai social. “Che ansia ma che sta succedendo?”, si legge in un tweet. Altri hanno fatto notare che la famiglia è unita e che forse in questo momento c’è qualcosa che sta turbando Fedez. “Bisogna lasciarlo in pace e sperare che non sia nulla di grave e che passerà presto questo tempo. Forza Fedez”, ha scritto questa persona. Altri si sono limitati a chiedersi se Fedez sta bene o se è successo qualcosa, a lui e anche alla Ferragni. “Sono realmente preoccupata”, recita un ulteriore tweet.

Non sono mancate delle accuse a Chiara Ferragni, in tutto questo. In un tweet, infatti, un utente ha scritto di amare molto l’imprenditrice ma di non condividere la scelta di pubblicare storie inquadrando Fedez “palesemente in down”. Soprattutto nel caso in cui Chiara dovesse farlo “solo per tranquillizzare chi urla alla crisi. Non lo trovo giusto”. Forse tra qualche giorno Fedez e Chiara spiegheranno cosa sta succedendo. Ciò che tutti si augurano è che non sia nulla di grave.

Io amo Chiara ma il fatto che continui a pubblicare storie inquadrando Fede palesemente in down solo per tranquillizzare chi urla alla crisi non lo trovo giusto #ferragnez #fedez — Elisa ???????? (@RoyalGossip2) January 14, 2022

RAGA MA CHE ANSIA MA CHE STA SUCCEDENDO pic.twitter.com/bjTBxatVis — Alice ???? (@dobrevsunicorns) January 14, 2022

#theFerragnez Sta tutto qui, loro sono famiglia e in questo momento ci sara' qualcosa che turba lui. Bisogna lasciarlo in pace e sperare che non sia nulla di grave e che passera' presto questo tempo. Forza Fedez???? pic.twitter.com/R8WUnI5spq — Daniela (@Daniela97835326) January 14, 2022