Fedez, vita da single sulla nuova Ferrari: marca e prezzo del bolide

Alla faccia dei giornali che lo volevano triste e abbandonato! La vita da single sembra stare benissimo al rapper Fedez, che su Instagram fa sfoggio del suo nuovo acquisto: una bella Ferrari fiammante! Il proverbio ‘quando il gatto non c’è, i topi ballano’ per gli ormai Ferragn-ex sembra calzare a pennello.

Con Chiara in vacanza a Dubai, in compagnia della mamma Marina e della sorella Valentina, le diffide e le liti cessano e le tensioni sembrano dissiparsi. E Fedez si dà alla pazza gioia. Ieri, sul suo Instagram, ha postato una carrellata di fotografie ritraenti le sue collezioni esposte nella nuova casa. Un appartamento di lusso, come si era già vociferato, in cui il rapper ha deciso di ricostruire la sua vita da single a suon di selfie a torso nudo.

Oggi l’ultimo acquistato, ovviamente sfoggiato sui social: insieme con il padre Franco, in barba a chi diceva fosse giunta la sua ‘fine’, ha svelato una Ferrari nuova fiammante. Padre e figlio sono sfrecciati poi nelle strade di Milano.

“Nullatente, vive nell’inedia” ”Senza il supporto della Ferragni e senza il podcast è rimasto a bocca asciutta”

Niente di più falso: da quando la separazione è diventata di dominio pubblico, Fedez non ha mai nascosto i lussi di cui si circonda.

Sfilate a Parigi insieme a Donatella Versace, voli in aerei privati per raggiungere stadi e circuiti per sponsorizzare la sua bibita, serate insieme ad altri rapper milanesi. Per non parlare delle sue collezioni di oggetti vintage che arredano la nuova casa di CityLife.

Fedez, dalla Ferragni alla Ferrari: marca e prezzo dell’auto di lusso

Secondo il catalogo, si tratterebbe di una Ferrari Roma Spider dal valore di circa 240 mila Euro.

Chissà se anche questa è intestata alla sua società, come ha precisato a proposito di ogni suo possedimento, dichiarandosi nullatenente e facendo infuriare i followers. Nelle stories dove mostra la nuova auto della fabbrica del Cavallino, il 34enne scherza con il padre.

”In realtà è sua!” e poi si sbugiarda ”La faccia di chi sa che la guiderà più di me”

Insomma, papà Franco è stato tirato in ballo per uno sketch, ma la Ferrari è proprio di proprietà del rapper.

Sarà anche questo uno sfizio che Fedez si è voluto togliere, come succede quando diventi single? Nuova auto, nuova casa, nuova vita?

Federico di certo non sembra soffrire come Chiara della loro separazione. Lei è sempre apparsa contrita sui social con post malinconici, mentre lui sfreccia sulla nuova Ferrari Spider.