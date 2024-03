Fedez va da solo a Parigi: la reazione di Chiara Ferragni (ahia!)

Tira aria di burrasca in casa Chiara Ferragni – Fedez. Non più una notizia visto che i diretti interessati hanno confermato che la crisi matrimoniale in corso c’è ed è naturalmente dolorosa. L’influencer cremonese, pochi giorni fa, nell’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera, ha sussurrato che il marito in tanti “weekend non c’è stato”, lasciando intendere in modo non del tutto velato che si sarebbe aspettata un supporto diverso dal coniuge dopo che è stata investita dal ‘Balocco gate’. Ebbene, si arriva ai giorni nostri. Che è successo? Che il rapper se ne è volato solo soletto alla Fashion Week di Parigi e, con un look total Black, ha preso parte alla sfilata di Vetements Official.

Come ha reagito la moglie? Ora, non è dato sapere se la Ferragni abbia visto di buon occhio il viaggetto del marito che, forse, potrebbe anche darsi che ha dovuto recarsi nella capitale francese per impegni contrattuali. Se anche fosse così, è pur vero che a volte i contratti si possono stracciare. Qualche soldo in meno, ma guadagno dal punto di vista affettivo. Qui però si è nel campo delle speculazioni. Si torni ai fatti…

La Ferragni, protagonista da tempo delle Fashion Week, quest’anno se ne è stata a casa. Inutile spiegare il perché. Curioso notare che, almeno sui social, non ha in alcun modo sostenuto le apparizioni del marito agli eventi. Anzi, mentre Fedez è in Francia e si fa fotografare con Cher, lei pubblicizza le sue attività, vale a dire il suo brand e l’ospitata a Che Tempo Che Fa in cui sbarcherà domenica sera 3 marzo. Nel talk farà una lunga intervista con Fabio Fazio. Insomma, per farla breve i Ferragnez continuano a ignorarsi reciprocamente senza scambiarsi alcun gesto di sostegno. Gelo polare!

L’unico indizio che in questo momento lascia aperto uno spiraglio per un eventuale lieto fine per la coppia è il fatto che sia lei sia lui hanno ricominciato ad indossare le fedi nuziali. Intanto c’è chi continua a sussurrare che tutto il can can coniugale sarebbe solamente una strategia di ‘distrazione di massa’. “Secondo voi io gioco sulla pelle dei miei figli”, ha chiosato Fedez pochi giorni fa, interpellato sulla questione. Sipario!