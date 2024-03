Chiara Ferragni, Tapiro d’Oro: “Non ho abbandonato Fedez”

Nuovo Tapiro d’Oro per Chiara Ferragni. Striscia La Notizia ha pubblicato l’anteprima del servizio che andrà in onda questa sera, 1 marzo, su Canale 5: Valerio Staffelli ha raggiunto l’influencer per consegnarle il famoso “premio“. Solo due mesi fa, l’inviato l’aveva raggiunta per parlare dello scandalo Balocco che ha dato il via ad un vero tsunami mediatico e giudiziario. Adesso, invece, a scatenare il gossip è la tanto chiacchierata separazione tra lei e suo marito, Fedez. Alcuni giorni fa, infatti, è stata diffusa la notizia secondo la quale i due coniugi avrebbero deciso di prendere strade separate, tanto che il rapper sarebbe andato a vivere in un altro appartamento.

I due diretti interessati non hanno ancora confermato o negato il gossip. Nei giorni scorsi, l’unico ad essere riuscito a parlare con i “Ferragnez” è stato l’inviato di Pomeriggio 5, al quale entrambi hanno dato risposte molto vaghe sulla vicenda. Ebbene, come raccontato da Striscia, il tg satirico avrebbe stretto un “accordo sottobanco” con Myrta Merlino, seguendo la troupe del collega Michel Dessì (che proprio oggi ha consegnato un corno portafortuna alla Ferragni). In questo modo, Staffelli è riuscito ad incontrare Chiara, chiedendole l’inevitabile domanda sulla crisi con il marito.

L’inviato di Striscia la Notizia ha fatto riferimento a diverse teorie riguardanti la presunta rottura, tra cui quella di una strategia di comunicazione mirata a deviare l’attenzione dallo scandalo del Pandoro e dagli altri intoppi professionali dell’influencer. La Ferragni ha finalmente affrontato le critiche e smentito qualsiasi supposizione sul suo matrimonio:

Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento.

Dunque, nessun piano sotterfugio per calmare la tempesta che ha travolto la Ferragni. Quest’ultima ha ribadito che si tratta realmente di un periodo molto doloroso, non negando i problemi matrimoniali. D’altro canto, però, pare che non si tratti ancora di una vera e propria separazione, come sottolineato da Chiara. Infine, l’imprenditrice digitale è tornata a parlare del caso Balocco e delle altre discusse raccolte benefiche legate ai suoi progetti commerciali. “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema”, è stato il suo netto commento.

Chiara Ferragni riceve il corno portafortuna a Pomeriggio 5

Nell’appuntamento di Pomeriggio Cinque andato in onda oggi, venerdì 1 marzo, l’inviato Michel Dessì ha finalmente consegnato il cornetto portafortuna a Chiara Ferragni dopo la promessa fatta nella scorsa puntata. “Se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!”, ha esclamato la Ferragni, sancendo definitivamente la pace con Myrta Merlino. Dessì ne aveva regalato uno a Fedez la scorsa settimana e, ora, è stato il turno della moglie. L’influencer è stata particolarmente contenta del “regalo” tanto da pubblicarlo nelle sue storie di Instagram.